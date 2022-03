Carrera Cup Italia | Raptor svela i colori 2022 e raddoppia!

Carica lettore audio

Il team Raptor Engineering ha confermato la partecipazione alla Porsche Carrera Cup Italia 2022, dove è campione in carica in Michelin Cup dopo il titolo 2021 conquistato da Marco Cassarà. Con un post sui propri canali, la compagine diretta da Andrea Palma ha anche ufficializzato la livrea che "vestirà" le 911 GT3 Cup della squadra, con due esemplari al via.

Il team con base nel modenese, infatti, grazie anche alla rinnovata partnership con il Centro Porsche Catania raddoppierà la presenza in griglia schierando per l'intera stagione una coppia di nuove vetture basate sul modello 992 e ritirate a fine febbraio. I primi test sono in programma nei prossimi giorni. Seguiranno quelli collettivi del 13 aprile a Monza in vista poi del primo round 2022 del monomarca tricolore il 7-8 maggio a Imola.

Si conferma dunque in crescita il trend tecnico-sportivo di Raptor nella serie di Porsche Italia, nella quale ha esordito nel 2020 e ora presenterà dunque una nuova livrea basata sui propri colori tradizionali (nero-rosso-blu). Una veste grafica ancora più aggressiva e allo stesso tempo "elegante" destinata a ritrovare tra appassionati e osservatori molti di quei favori con i quali fu accolta anche la livrea della scorsa stagione, diventata ben presto la più caratteristica del lotto.