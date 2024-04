Carrera Cup Italia | Raptor rivoluziona il suo 2024!

Saranno Flavio Olivieri e Francesco Maria Fenici le due frecce nell’arco di Raptor Engineering per la stagione 2024 della Porsche Carrera Cup Italia. Il team modenese ha così rivoluzionato tutti i programmi rispetto alle attese. E nel giro di poche settimane: "Sono entusiasta per quello che siamo riusciti a costruire in così breve tempo e a poche settimane dal via della Carrera Cup - ha detto Andrea Palma -. Grazie a questo rinnovamento la squadra si è potenziata e punta a una solida progressione".

Rinsaldando il legame con il prestigioso marchio tedesco, la giovane squadra fondata nel 2020 dal team principal insieme a Isabelle Maserati affronta il monomarca tricolore per il quinto anno consecutivo e schiererà una coppia di piloti romani di opposta estrazione automobilistica che ora diventano attesi protagonisti su tutti i fronti (non ci sarà invece Guirreri, che lo scorso inverno aveva corso nel Porsche Sprint Challenge Southern Europe e ora si schiererà nel Super Trofeo).

Entrambi gli attuali alfieri di Raptor Engineering rappresentano quindi due nuovi volti in squadra, che nel frattempo ha rinnovato anche la livrea che “vestirà” le due 911 GT3 Cup gestite dal team e ampliato lo spettro dei Centri Porsche coinvolti, accogliendo i Centri Porsche Roma in aggiunta al Centro Porsche Catania, con il quale si consolida la lunga partnership avviata nelle scorse edizioni della serie.

Al volante della 911 GT3 Cup numero 44 “targata” Centro Porsche Catania, caratterizzata dagli specchietti color verde, Olivieri farà il suo esordio in Carrera Cup Italia e nelle corse GT.

Il rookie romano classe 2007 è in procinto di compiere 17 anni, proviene dalle gare sulle monoposto propedeutiche (Formula 4 in particolare) e sarà inserito da Porsche Italia anche nel progetto di coaching denominato Scholarship Programme e riservato ai piloti under 23.

Oltre che nell’assoluta, Olivieri potrà concorrere anche nella nuova classifica Rookie, introdotta quest’anno e dedicata ai driver che partecipano alla loro prima stagione in Carrera Cup.

Non nuovo nel circus del monomarca tricolore è invece Fenici, che approda in Raptor Engineering al volante della 911 GT3 Cup numero 50 (suo numero “storico”) “targata” Centri Porsche di Roma e caratterizzata dagli specchietti color rosso.

Per la sua prima stagione con il team modenese, il 34enne pilota romano punta a confermarsi tra i protagonisti assoluti della Michelin Cup, nella quale Fenici vanta già diversi trionfi tra vittorie e podi ed è reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto lo scorso anno.

Lottare ai vertici in Michelin Cup è un obiettivo di valore per squadra e alfiere, visto anche che Raptor Engineering ha vinto il titolo Michelin Cup nelle edizioni 2021 e 2022.

Palma ha così accolto i nuovi arrivati: “Riaccendiamo i motori con una formazione del tutto nuova, è un piacere schierare due piloti in lizza per ciascuna categoria e salutare l’approdo di un ulteriore dealer. Fra i piloti Pro non è mai facile, Olivieri è un rookie, ha ancora 16 anni e avrà un percorso da fare. Però è molto determinato e gli piacciono le sfide: lo abbiamo visto nel test svolto a Vallelunga, dove le prestazioni sono già state interessanti e il team ha capito di avere a disposizione un potenziale più ampio. Nella Michelin Cup ripartiamo invece con Fenici e sarebbe bello riconfermarci ai vertici della categoria con un nuovo pilota, un ragazzo che ha sempre puntato in alto, conosce il campionato e sa bene da dove iniziare”.