Carrera Cup Italia | Raptor e Ombra rimandano l'attacco a Vallelunga

Il primo weekend della Porsche Carrera Cup Italia a Misano non è stato quello atteso per due dei team che puntano più in alto quest'anno, l'uno per confermarsi ai vertici, l'altro per arrivarci stabilmente dopo i due titoli conquistati in Michelin Cup: sono Ombra Racing e Raptor Engineering.

Il team bergamasco, che del monomarca tricolore è campione in carica, ha vissuto una quattro-giorni (test pre-gara compreso) molto complicata, fra qualche imprevisto tecnico e soprattutto i contatti che in gara hanno di fatto escluso dai punti sia Leonardo Caglioni (che ha pasticciato troppo in bagarre) sia il rookie Pietro Armanni (che a livello prestazionale ha avuto solo qualche sprazzo a disposizione per poter mostrare un buon potenziale).

L'unico a timbrare il cartellino per le insegne di Ombra Racing, paradossalmente, è stato il cinese Kang Ling, che alla prima in Carrera Cup ha saputo ottenere almeno due punti grazie al 14esimo posto di gara 2 (tra l'altro dopo essere stato a lungo in top-10).

Ecco perché il commento del team manager Davide Mazzoleni è già proiettato alla tappa di Vallelunga: “Nel weekend di Misano è andato storto tutto ciò che poteva farlo, motivo per cui non siamo mai riusciti a esprimere il nostro potenziale. Da team campione in carica è deludente iniziare così la stagione, ma abbiamo le spalle larghe per guardare avanti e continuare a lavorare con i nostri piloti. Siamo consapevoli del nostro livello e non vediamo l’ora di essere a Vallelunga per riportarci nelle posizioni che contano”.

E' già rivolto all'appuntamento del 9-11 giugno anche Raptor Engineering. A Misano il team modenese ha senza dubbio mostrato velocità e potenziale con Lorenzo Ferrari in qualifica e a lungo in lotta per il secondo posto in gara 1 (poi conclusa quarto), ma ha raccolto meno di quanto seminato appunto nella lotta al vertice con Lorenzo Ferrari, mentre Giuseppe Guirreri e Andrea Levy hanno esordito in deciso crescendo.

Ferrari ha anche commesso una leggerezza che è costata carissimo in gara 2 sia a lui (con tanto di penalità di 8 posizioni sulla prossima griglia di partenza) sia a Simone Iaquinta ed ecco perché per lasciare il primo sigillo nella Porsche Carrera Cup Italia la squadra guarda decisa al secondo round all’Autodromo di Vallelunga, che fra l’altro sarà la tappa di casa per il team principal romano Andrea Palma.

Lo stesso Palma ha infatti rimarcato: “Dal round di Misano siamo tornati con la consapevolezza di esserci dimostrati molto veloci con l’intero pacchetto e proprio per questo non deve mancare la volontà di riscattarci in pieno. Il contatto di Ferrari in gara 2 ha pesato sul suo weekend e fa anche parte delle corse, ci siamo scusati, l’importante è non mollare niente e che affronti Vallelunga con un approccio consapevole della sua velocità e professionalità, perché le potenzialità sono indiscusse ma vanno sempre dimostrate a 360 gradi. Siamo molto contenti di Guirreri, che ha pagato due partenze non perfette per la naturale tensione di un rookie assoluto, però si è poi messo in luce tra sorpassi e un buon ritmo. Per lui Misano è stata un’esperienza davvero costruttiva. Bene anche Levy: era all’esordio su un’auto del genere e in campionato, è stato piacevole averlo supportato e avuto in squadra e oltre a condurre la Porsche al traguardo senza neanche un graffio ha addirittura conquistato un punto di Michelin Cup. Il migliore dei risultati possibili”.