Carrera Cup Italia | Pujatti mira a Imola dopo il record del più giovane a punti

A inizio maggio Nicholas Pujatti è diventato a Misano il più giovane pilota ad aver mai marcato punti nella Porsche Carrera Cup Italia e il giovanissimo alfiere di Villorba Corse, 16 anni compiuti a dicembre (il più giovane in assoluto quest'anno), riuscendoci ha battuto (precedendolo di circa 6 mesi) il precedente record che apparteneva a Mattia Drudi e che resisteva dal 2015.

A Imola, nel secondo round stagionale in corso, il rookie pordenonese ha dovuto fare i conti con la pioggia nelle libere di ieri e stamattina in qualifica, pur senza riferimenti precisi e in un turno più volte neutralizzato, ha saputo issarsi in 11esima piazza, che significa quella sesta fila da dove scatterà nel pomeriggio in gara 1 così vicina all'obiettivo numero due dopo i punti ottenuti al Misano World Circuit: “Lo step successivo è mirare alla top-10 e magari al ‘podio’ Rookie”, sottolinea lo stesso Pujatti.

Ma è possibile già a Imola?

“A mio parere sì. Sono fiducioso, il potenziale c’è e i test erano andati bene”.

Che effetto ti ha fatto andare a punti nel primo weekend e quale effetto ti sei portato qui a Imola?

“Sono contentissimo di esserci riuscito, perché quella che mi ha lasciato Drudi è un’eredità importante, che sarà aihmé anche difficile da battere, visto che ci sono riuscito a soli 16 anni e 4 mesi... Comunque sono orgoglioso di quanto stiamo facendo. Con il team Villorba mi trovo benissimo, molto professionale, qui a Imola i test pre-season erano andati bene e quindi mi aspetto che possa andare alla stessa maniera anche in questo weekend di gara.”

Sei un rookie assoluto nell’automobilismo: qual è la differenza più grande che hai trovato rispetto al karting?

“Soprattutto i tempi fra una sessione e l’altra. Nel karting si va sempre di fretta, qui si fanno le cose con più calma e poi si corre meno tempo in auto, anche se poi quando si scende in pista la soddisfazione che ti dà è ovviamente ben altra!”

Le bagarre sono similari?

“La bagarre è più complicata, soprattutto per le dimensioni del mezzo. In kart vedi tutte le quattro ruote e riesci a capire subito e facilmente le distanze con gli avversari. Qui invece ci sono dei punti cechi e, pur capendole, all’inizio prendere le misure esatte è difficile. A Misano sono riuscito ad abituarmi dopo qualche sorpasso, per fortuna, e bene o male un po’ di misure le ho prese. In ogni caso sorpassare è molto più complicato rispetto al karting.”