Carrera Cup Italia | Pujatti è il nuovo rookie di Villorba Corse per il 2024

Arriva nel giro di pochi giorni il secondo annuncio ufficiale in vista della Porsche Carrera Cup Italia 2024. Se il primo riguardava il campione in carica Larry Ten Voorde, stavolta tocca a un giovanissimo rookie e alla Scuderia Villorba Corse, che ufficializza il primo pilota che sarà protagonista con il plurititolato team veneto nella Porsche Carrera Cup Italia 2024 al volante della 911 GT3 Cup schierata in partnership con il Centro Porsche Treviso.

È Nicholas Pujatti, pilota di Pordenone che dai promettenti trascorsi nel karting ha preparato il grande salto nelle corse in auto, nelle quali sarà all’esordio assoluto. Classe 2007, 16 anni compiuti il 13 dicembre scorso, il rookie friulano si schiererà al via insieme al team trevigiano con la consapevolezza di accettare l’impegnativa sfida in uno dei campionati più competitivi e con una delle vetture più iconiche.

Basata sul modello “992”, all’avanguardia della tecnologia e capace di erogare fino a 510 cavalli di potenza massima, Pujatti ha già testato la Porsche 911 GT3 Cup effettuando dei test in pista durante il 2023, grazie ai quali ha potuto prendere i primi riferimenti proprio in vista della stagione che segnerà l’inizio della sua carriera automobilistica.

“Personalmente e per la scuderia - ha dichiarato il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio - accogliere Nicholas nella squadra impegnata nella Carrera Cup Italia è un grande motivo di stimolo. Con questa scelta assumiamo un’importante responsabilità nel formare un pilota e un ragazzo che nello sport e nella competizione potrà trarre molteplici spunti, anche per un accrescimento personale. Faremo tutto il possibile e oltre per far sì che si possa trovare un immediato feeling, utile a impostare un proficuo lavoro di crescita e apprendimento per ben figurare in un campionato che sempre più si contraddistingue per l’elevato livello di competizione e di professionalità, in pista e fuori”.

Pujatti ha aggiunto: “Sono entusiasta di poter annunciare la mia partecipazione nel 2024 a un campionato del livello della Porsche Carrera Cup Italia con il team di Treviso Villorba Corse. È un onore per me potermi confrontare con piloti di quel calibro ed è ancora più un onore guidare una Porsche. Sono molto felice del percorso che abbiamo intrapreso per giungere a questo punto e sono fiducioso per il prossimo anno. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’avverarsi di quello che per me è un sogno, tutti i miei sponsor, il mio manager Giovanni Minardi, tutta la mia famiglia (in particolare mio fratello) e il mio coach Gabriele Lancieri”.

Giovanni Minardi ha continuato: “Sono impaziente di vedere Nicholas cimentarsi insieme agli altri piloti, perché durante i test svolti nel 2023 ha fatto vedere ottime cose e quindi sono molto curioso e fiducioso. Il campionato è molto difficile, sia per la potente vettura sia per i molti piloti esperti presenti, ma sono certo che insieme al team Villorba riusciremo a fare ottime cose”.