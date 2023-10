Carrera Cup Italia | Prove di fuga per Ten Voorde a Misano

La Porsche Carrera Cup Italia 2023 parla sempre più l'olandese di Larry Ten Voorde, già da record nelle qualifiche della tappa al Porsche Festival a Misano e dunque poleman in 1'35"043 per la gara notturna di stasera alle 20.20 (diretta sul canale Sky Sport 257 e su www.carreracupitalia.it).

Il 27enne alfiere dell'Enrico Fulgenzi Racing è un ragazzo che si sta distinguendo nel paddock tricolore anche per la sua giovialità e disponibilità abbinate a un'apprezzata attitudine a non "camminare due metri da terra", ma è soprattutto per quanto sta facendo vedere in pista fin da inizio stagione che si sta distinguendo dall'intera concorrenza, che pure è certamente accreditata e in qualche occasione l'ha saputo mettere in difficoltà, almeno sul giro secco.

Non certo a Misano, né lo scorso maggio né oggi, però, nonostante il finale concitato delle qualifiche odierne con tanto rischio traffico. I rivali italiani che lo inseguono in classifica non hanno alcuna intenzione di demordere, ma appare chiaro che gara 1 di stasera nella cornice del Porsche Festival può diventare l'occasione per allungare ulteriormente.

Forse addirittura definitivamente, anche se in uno sport così estremo in tutto è sempre meglio non affrettare pronostici e situazioni. Magari se ne riparlerà domani pomeriggio dopo gara 2. Intanto resta il fatto che in diversi tra i rivali di Ten Voorde hanno lamentato differenti condizioni trovate in pista rispetto a ieri e dunque maggiori difficoltà di adattarsi o di adattare la propria vettura a un asfalto molto probabilmente meno gommato rispetto a ieri (quando hanno girato esclusivamente 911 GT3 Cup).

All'olandese il concetto, invece, non passa nemmeno come idea e allora il suo commento post-pole position con record delle "992" a Misano è di una semplicità quasi disarmante: "Questa è una pista fantastica e devo ringraziare il team ed Enrico Fulgenzi, che è fra l'altro entrato in top-10. Sono molto felice per questa doppia pole position (anche per gara 2, ndr). Abbiamo spinto davvero forte, lottato e alla fine siamo riusciti a ottenre quello che volevamo. La gara? Ho bisogno di una vittoria, spingeremo ancora di più, non molleremo un centimetro e faremo del nostro meglio".

In poche parole, senza mai una lamentela per qualsiasi episodio, inconveniente o condizione, c'è tutto ciò che serve per capire le sfumature di una mentalità e un'abnegazione essenziali ma ultra-competitive e professionali.

E ora il già due volte campione della Supercup è atteso all'incontro con gli under 23 dello Scholarship Programme in una sessione dedicata prevista proprio qui a Misano e alla quale ha accettato di partecipare mettendo a disposizione la sua storia di pilota. E magari anche qualche segreto...