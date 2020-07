Carrera Cup Italia, pronto l'esordio ma con incognita meteo

E' tutto pronto nel paddock della Carrera Cup Italia per il primo semaforo verde della stagione al Mugello. Si inizia con le prove libere del round inaugurale in programma dalle 14.20 alle 15.20, con mascherine ai box e con l'incognita meteo.

Le temperature sono gradevoli, ma persiste il rischio che torni a piovere, pur se leggermente, dopo il temporale di un paio di ore fa, fatto che non favorirebbe la "presa di contatto" con la pista toscana, tuttora umida in alcuni punti, da parte dei 24 piloti (attesi su 21 Porsche 911 GT3 Cup) che hanno già svolto il briefing con il direttore Massimiliano Ghinassi. Confermata l'assenza annunciata già ieri del rookie di Bonaldi Motorsport Marzio Moretti e del gentleman driver di Ghinzani Arco Motorsport Davide Scannicchio.

Dopo le prove libere odierne, il programma della serie di Porsche Italia al Mugello proseguirà domani con le qualifiche previste dalle 9.55 alle 10.25 (PQ1) e dalle 10.30 alle 10.40, quando i migliori 10 si sfideranno nella PQ2 decisiva per pole position e griglia di partenza definitiva di gara 1, che scatta nel pomeriggio alle 16.00 con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky). Gara 2 va in scena domenica con partenza alle 9.50 e diretta tv su Sky Sport Arena e in chiaro anche su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Le gare, con telecronaca di Guido Schittone, saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.