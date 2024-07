Carrera Cup Italia | Preview Mugello: fuori i... secondi!

Non è ancora un round di quelli da “dentro o fuori” ma poco ci manca: questo weekend al Mugello Circuit il terzo appuntamento 2024 della Porsche Carrera Cup Italia segna la prima, vera verifica per i pretendenti ai titoli in palio, soprattutto quelli che inseguono il capoclassifica assoluto Larry Ten Voorde (che al momento vanta 20 punti su Keagen Masters, il più immediato rivale) o anche soltanto riscatto o rivincite.

Da oggi a domenica la stagione del prestigioso monomarca tricolore entra nel vivo e il giro di boa coincide non solo con la prima verifica generale delle forze in pista, ma anche con previsioni meteo di temperature elevate a rendere le sfide ancora più roventi. Dopo le tappe di Misano e Imola, le classifiche sono ancora da delineare e anche sui saliscendi dell’esaltante circuito toscano a confrontarsi sarà un parterre internazionale di iscritti di massimo livello per il monomarca tricolore.

Premesse e promesse di spettacolo che, presentando anche alcune stuzzicanti new-entry, in pista dovranno essere mantenute dai 33 piloti al via sulle rispettive 911 GT3 Cup, attese in azione nelle due gare da 30 minuti + 1 giro che scattano sabato alle 15.50 e domenica alle 12.20. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn (anche in modalità gratuita) e in aggiunta sarà disponibile il live streaming su www.carreracupitalia.it sempre in HD.

Chi fermerà Ten Voorde?

Alla vigilia della terza tappa stagionale sui 5245 metri del Mugello Circuit, la serie organizzata da Porsche Italia ritrova Ten Voorde al vertice della graduatoria forte di 3 vittorie sulle 4 gare finora disputate. L’asso olandese di Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine resta il punto di riferimento e nel team jesino anche in Toscana il campione in carica sarà affiancato dal giovanissimo connazionale Flynt Schuring, a 17 anni già protagonista in top-10 a Misano ma reduce da un più complicato round a Imola.

Con 20 lunghezze da recuperare, al Mugello si ripresenta con ambizioni di vertice Masters. Il 24enne sudafricano pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform è l’unico finora riuscito a sopravanzare il capoclassifica in occasione di gara 2 a Misano e precede il sorprendente Francesco Braschi, il più veloce ieri nel test pre-evento in 1'50"654.

Il 19enne pilota cattolichino di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona è al momento sia il miglior italiano sia il miglior under dello Scholarship Programme in classifica ed è in piena lotta per il titolo riservato ai Rookie con Lirim Zendeli. All’esordio in Gran Turismo dopo validi trascorsi in monoposto, il 25enne tedesco portacolori di Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo insegue il definitivo salto di qualità anche al volante della 911 GT3 Cup per ritrovare quel podio che ha già assaggiato a Misano.

Dopo un difficile avvio di stagione, Marvin Klein (Target Competition – Centro Porsche Bolzano) è risalito fino alla top-5 assoluta grazie ai due terzi posti centrati a Imola, ma al Mugello dovrà puntare ancora più alto se vorrà rimanere agganciato al treno della rincorsa al titolo.

Nel team alto-atesino, nell’occasione il già due volte campione della Carrera Cup France sarà affiancato dall’olandese Senna van Soelen, new-entry all’esordio assoluto in Carrera Cup Italia dopo qualche puntata nel monomarca tedesco, e dall’abituale compagno di squadra Janne Stiak (Centro Porsche Trento). Insieme a Braschi, proprio il giovane 17enne tedesco è stato finora il pilota rivelazione e la progressione mostrata finora lo ha portato fino ai piedi del podio tricolore proprio nell’ultima gara disputata.

Riscatti e rivincite

In classifica Stiak è settimo in coabitazione con Aldo Festante (Dinamic Motorsport - Centro Porsche Bologna), il 24enne pilota campano di rientro dagli impegni internazionali affrontati in Supercup, e a un punto soltanto da Alberto Cerqui. Il campione 2021 mette nel mirino il primo podio stagionale con BeDriver – Centro Porsche Piacenza su uno dei suoi circuiti preferiti, dove è pluri-vincitore e lo scorso anno si impose in gara 2.

Alla ricerca di un risultato che possa favorire una svolta nella sua stagione si schiera anche Diego Bertonelli. L’alfiere di The Driving Experiences – Centri Porsche di Roma è molto atteso sul circuito di casa e in squadra ritrova i due under compagni di squadra Daniel Gregor (Centro Porsche Parma), terzo fra i Rookie e già capace di guadagnare la top-10 sia a Misano sia a Imola, e l’austriaco Horst Felix Felbermayr (Centro Porsche Bari).

Come Cerqui e Bertonelli, in cerca di un acuto andranno quindi i due volte campioni della Carrera Cup Italia Simone Iaquinta, poco fortunato finora in stagione al volante della 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano, e Gianmarco Quaresmini, reduce con Tsunami RT – Centro Porsche Brescia dal difficile appuntamento vissuto a Imola.

La linea verde

Sempre più in sintonia con il monomarca italiano e dopo essere entrato in top-10 a Imola, al Mugello punta a migliorarsi ulteriormente il 21enne australiano Bayley Hall, new-entry 2024 di BeDriver – Centro Porsche Napoli, che dovrà vedersela anche con gli altri “colleghi” dello Scholarship Programme, a partire dal 18enne bresciano Pietro Armanni (Prima Ghinzani – Centro Porsche Firenze), dalla coppia di Villorba Corse – Centro Porsche Treviso formata da Steven Giacon e Nicholas Pujatti (il più giovane in assoluto), dal 17enne romano Flavio Olivieri, per la prima volta a punti a Imola con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania, e dalla promessa britannica Oliver Gray, al secondo impegno assoluto in Carrera Cup Italia con Ombra Racing – Centro Porsche Torino.

Fra gli outsider, completa le fila del team bergamasco lo statunitense Anthony Imperato, mentre il 27enne bellunese Filippo Fant si schiera con il Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro.

Puzzle Michelin Cup

La categoria che approda al Mugello Circuit con la classifica più incerta e ravvicinata dopo le bagarre vissute a Misano e Imola è la Michelin Cup, che riaccende i motori con tre piloti racchiusi in soli due punti.

Dieci sono i driver semi-professionisti al via in Toscana, dove l’attuale capoclassifica Francesco Maria Fenici (Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma) è chiamato alla difesa della leadership dai sicuri attacchi di Gianluca Giorgi, in decisa crescita con BeDriver – Centro Porsche Piacenza, e Paolo Gnemmi, sempre più competitivo in Ebimotors – Centro Porsche Varese al fianco del campione in carica Alberto De Amicis, anche lui tornato in gioco dopo il podio colto in gara 2 a Imola.

Così come Alex De Giacomi, già due volte titolato nella categoria e vincitore nell’ultimo appuntamento con Tsunami RT – Centro Porsche Latina. In forte progressione avanza anche Cesare Brusa, già salito sul podio alla sua stagione d’esordio in Carrera Cup Italia con Prima Ghinzani – Centro Porsche Padova.

Per l’occasione, il team lombardo schiera un’aggiuntiva 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Firenze affidata al padrone di casa Cosimo Barberini, driver proveniente dal mondo delle auto Turismo, dove si è più volte distinto, e alla prima esperienza nel monomarca tricolore.

Oltre alla new-entry fiorentina, il Mugello ospita i rientri del pilota romeno Horia-Traian Chirigut (Villorba Corse – Centro Porsche Treviso), assente a Imola, e del sammarinese Marco Galassi, all’esordio stagionale con il Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro, formazione che con il Centro Porsche Mantova schiera un altro padrone di casa, Stefano Stefanelli, ulteriore protagonista di vertice della categoria nei precedenti appuntamenti.

Programma completo

Dopo il test pre-evento disputato ieri, il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2024 scatterà a breve con le operazioni di verifica e la consueta sessione di prove libere in programma oggi pomeriggio dalle 14.35 alle 15.35.

Entrambe le griglie di partenza del fine settimana saranno quindi decise domani mattina nel turno di qualifiche che scatta alle 9.15, mentre gara 1 prende il via sempre sabato alle 15.50.

Completa il weekend gara 2, di scena domenica alle 12.20. Le due gare saranno trasmesse in diretta su Dazn anche in modalità gratuita e in diretta streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Classifiche

Assoluta: 1. Ten Voorde 106 punti; 2. Masters 86; 3. Braschi 49; 4. Zendeli 46; 5. Klein 43; 6. Cerqui 37; 7. Stiak e Festante 36; 9. Bertonelli 31; 10. Quaresmini 24.

Rookie: 1. Braschi 49 punti; 2. Zendeli 46; 3. Gregor 16; 4. Olivieri 3; 5. Pujatti 2.

Michelin Cup: 1. Fenici 39 punti; 2. Giorgi 38; 3. Gnemmi 37; 4. Pastorelli 35; 5. De Giacomi 27.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing 113 punti; 2. Dinamic Motorsport 101; 3. Target Competition 93; 4. BeDriver 63; 5. The Driving Experiences 59.

Gli iscritti al Mugello