Carrera Cup Italia | Preview Misano: ritorno di... fiamma al Porsche Festival!

A Misano tra le emozioni dell'ottava edizione del Porsche Festival, l'evento iconico di Porsche Italia tra tante attività, eventi, ospiti ed experience in pista, nel weekend dell’8 ottobre si inserisce anche quella del ritorno in azione della Carrera Cup Italia nella cornice più attesa e prestigiosa della stagione dopo un anno di assenza (l’ultima volta fu nel 2021 al PEC Franciacorta).

Il palcoscenico ideale, l’attesa, le novità e i temi della vigilia già assicurano un quinto e penultimo round di fuoco per il monomarca tricolore. Nonostante con il fresco di sabato sera andrà pure in scena la prima notturna dell’anno. Andando con ordine, quella del Porsche Festival è una tappa che inizia con uno sguardo ormai maturo in direzione delle classifiche.

In riva all’Adriatico la rincorsa ai titoli si fa decisiva e attende al via 35 piloti di 8 nazionalità diverse al volante delle rispettive Porsche 911 GT3 Cup. Fra queste non mancherà quella ufficiale del Team Q8 Hi Perform affidata a Jorge Lorenzo, lo spagnolo tri-campione MotoGP alla ricerca di un risultato di prestigio su un circuito che in passato l’ha visto più volte trionfare proprio sulle due ruote e che lo ritroverà anche nel paddock nelle vesti di testimonial del main partner del campionato.

Ma al Misano World Circuit la sfida è in primis lanciata da tutti gli inseguitori all’attuale capoclassifica Larry Ten Voorde, che lì davanti è decisamente l’uomo da battere, l’ago, pungente, di questo finale di stagione.

L’asso olandese di Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine ha fatto doppietta in avvio proprio sul circuito romagnolo a maggio, si è poi ripetuto a Monza nello scorso appuntamento e da imbattuto ora attende l’occasione ghiotta per chiudere i conti, che per lui prevede la prima volta in una gara sprint in notturna, a garanzia di ulteriore suspence e quindi di ulteriori insidie.

L’appuntamento è per gara 1 sabato sera a riflettori e fanali accesi all’inusuale orario delle 20.20 con trasmissione in diretta tv sul canale Sky Sport 257. Gara 2 prende invece il via domenica alle 15.20 in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it, così come le qualifiche, che, altra novità, per la prima volta saranno trasmesse via web (sabato dalle 12.15).

Gli inseguitori

Il più immediato inseguitore di Ten Voorde in classifica è Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia). Il campione in carica è staccato di soli 2 punti, a sua volta tallonato da un agguerrito quartetto di sfidanti anche loro a caccia della vetta.

Fra questi il campione 2021 Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e il campione 2015 Riccardo Agostini, già salito in maggio sul podio romagnolo con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, oltre agli esperti Diego Bertonelli, a sua volta due volte secondo a Misano a inizio stagione con la 911 GT3 Cup di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, e Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro).

Entrambi in grado di ricucire il gap dai primi, inseguono i due giovani alfieri di Dinamic Motorsport e dello Scholarship Programme Giorgio Amati (Centro Porsche Verona), riminese classe 1999 atteso a Misano al round di casa, e Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), mentre alla ricerca di rivincite dopo il difficile weekend vissuto a Monza andrà Simone Iaquinta, il campione 2019 e 2020 sempre al fianco di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano.

Vuole invece confermarsi ai piani alti Benedetto Strignano con la seconda 911 GT3 Cup di Villorba Corse – Centro Porsche Treviso. Fra i protagonisti, atteso è quindi il giovane trio schierato da Ombra Racing formato da Leonardo Caglioni, dal sudafricano Keegan Masters (dopo Monza al secondo rientro consecutivo nel monomarca tricolore), entrambi con il Centro Porsche Padova, e dal rookie bresciano Pietro Armanni (Centro Porsche Torino).

Fra gli esordienti della stagione, tornano in azione anche gli altri talenti dello Scholarship Programme: dallo statunitense Alexandre Papadopulos (Tsunami RT – Centro Porsche Latina) al più giovane del lotto, il siciliano classe 2006 Giuseppe Guirreri (Raptor Engineering – Centro Porsche Catani, fino ai gemelli classe 2001 Artem (Centro Porsche Trento) e Zakhar Slutskii (Centro Porsche Bolzano).

Fra le new-entry, ha scelto il round del Porsche Festival il pilota israeliano Ariel Levi per la prima in Carrera Cup Italia con TDE – Centro Porsche Bari dopo i trascorsi nel monomarca tedesco, mentre all’esordio assoluto sulla 911 GT3 Cup si schiera con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Parma il pesarese classe 2004 Francesco Braschi, proveniente dalle monoposto.

Fra i driver Pro più esperti, infine, pronti a tentare l'assalto alle parti alte della classifica sono Andrea Fontana, al via con Ebimotors – Centro Porsche Varese, ed Enrico Fulgenzi (Centro Porsche Udine), con la propria squadra impegnato insieme a Ten Voorde anche nella rincorsa al titolo Team.

Michelin Cup da... titolo!

La tappa del Porsche Festival potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della Michelin Cup, che vedrà in azione 13 gentleman driver, a iniziare dall’attuale capoclassifica Alberto De Amicis, che a Misano si gioca la possibilità di conquistare matematicamente il titolo con un round di anticipo.

L’esperto pilota di Ebimotors – Centro Porsche Varese guida la classifica quasi a punteggio pieno grazie ai 7 successi centrati finora in stagione, seguito a distanza da Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Latina) e Francesco Maria Fenici (AB Racing – Centri Porsche Roma), in battaglia fra loro per il podio finale insieme a Paolo Gnemmi (Ebimotors) e Gianluca Giorgi (BeDriver – Centro Porsche Piacenza).

Fra gli outsider, in crescita sono gli alfieri del Team Malucelli Max Montagnese (Centro Porsche Modena) e Marco Galassi (Centro Porsche Mantova), entrambi già a podio in gara, obiettivo inseguito anche dal cinese Huilin Han (AB Racing – Centri Porsche Roma), da Johannes Zelger (Tsunami RT – Centro Porsche Latina), da Massimo Navatta (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania) e da Livio Selva (Centri Porsche Milano), che in Ghinzani Arco Motorsport sarà affiancato dalla new-entry della categoria Ilario Introna (Centro Porsche Firenze), pilota pugliese all’esordio assoluto in Carrera Cup Italia.

Al rientro, invece, è nelle fila di Ebimotors un pilota e appassionato storico del marchio come Paolo Venerosi Pesciolini.

Il programma completo.

L’anteprima del weekend più atteso della Carrera Cup Italia saranno le due ore di test ufficiale a disposizione di team e piloti in programma venerdì 6 ottobre dalle 15.00 alle 17.00. Sempre venerdì, dalle 19.00 alle 20.00 semaforo verde per il tradizionale turno di prove libere, per l’occasione in notturna.

Le qualifiche che decidono la griglia di partenza di entrambe le corse si disputano in turno unico sabato dalle 12.15 alle 12.55, mentre gara 1 dà appuntamento in serata alle 20.20 a riflettori e fanali accesi e con diretta tv sul canale Sky Sport 257.

L’atto conclusivo del weekend agonistico è gara 2, al via domenica alle 15.20 con diretta sia su Sky Sport Arena (Sky 204) sia in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Le qualifiche ed entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche

Assoluta: 1. Ten Voorde 108 punti; 2. Quaresmini 106; 3. Cerqui 95; 4. Bertonelli 94; 5. Agostini 92; 6. Malucelli 87; 7. Amati 74; 8. Festante 69; 9. Iaquinta 65; 10. Strignano 64.

Michelin Cup: 1. De Amicis 117 punti; 2. De Giacomi 87; 3. Fenici 63; 4. Gnemmi 47; 5. Giorgi 41.

Team: 1. Dinamic Motorsport 213 punti; 2. Villorba Corse 162; 3. EF Racing 130; 4. Ombra Racing 102; 5. Bonaldi Motorsport 99.

Gli iscritti per Misano - Porsche Festival

N. Pilota Team 2 Zakhar Slutskii Target Competition 3 Alberto Cerqui BeDriver 6 Giuseppe Guirreri Raptor Engineering 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Ebimotors 10 Pietro Armanni Ombra Racing 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Keagan Masters Ombra Racing 14 Riccardo Agostini Villorba Corse 15 Aldo Festante Dinamic Motorsport 16 Ariel Levi The Driving Experiences 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport 22 Artem Slutskii Target Competition 23 Matteo Malucelli Team Malucelli 24 Alexandre Papadopulos Tsunami RT 25 Larry Ten Voorde EF Racing 27 Francesco Braschi Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 55 Ilario Introna Ghinzani Arco Motorsport 60 Marco Galassi Team Malucelli 64 Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport 66 Paolo Venersoi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi BeDriver 77 Massimo Navatta Raptor Engineering 79 Johannes Zelger Tsunami RT 89 Huilin Hun AB Racing