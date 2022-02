Carrera Cup Italia | Poker di nuove 911 GT3 Cup per Ombra Racing

Carica lettore audio

Ombra Racing ha confermato in queste ore il primo programma del suo 2022, ovvero ben quattro auto al via della Porsche Carrera Cup Italia nella stagione che vivrà la grande novità dell'esordio nazionale delle 911 GT3 Cup modello 992.

Tutte le quattro vetture nei colori del team bergamasco saranno proprio della nuova generazione, permettendo alla stessa squadra di capitalizzare l’esperienza internazionale maturata lo scorso anno tra Porsche Supercup e Carrera Cup France e creando l’occasione per presentarsi con un look rinnovato.

La nuova veste grafica è il risultato della collaborazione con WNDR, agenzia creativa con sede a Bergamo, e lascia ampio spazio allo storico blu Ombra con l’idea precisa di creare un nuovo classico. Le livree di tutte le auto saranno realizzate con i materiali e il supporto di Hexis Italia, confermato partner del team.

Il 2022 vede inoltre l’arrivo di una nuova realtà a supporto dei programmi di Ombra Racing: Il Centro Porsche Brescia, che affiancherà Centro Porsche Padova e Erre Esse Centri Porsche Torino, questi ultimi entrambi confermati al quarto anno di collaborazione.

Queste le prime considerazioni del team manager Davide Mazzoleni: “Siamo al via di una stagione intensa, sfidante e impegnativa. Dopo le incertezze del 2020 abbiamo deciso di investire, portandoci fuori dai confini nazionali per lavorare sulla nuova 992: questa preparazione ci dà la tranquillità di lavorare su una base solida e ancora più voglia di fare bene. Non vediamo l’ora di annunciare una strepitosa line up di piloti e scendere in pista per vedere le 911 GT3 Cup nella nuova livrea. Un ringraziamento particolare va ai dealer Porsche che ci supportano come sempre con passione ed entusiasmo”.