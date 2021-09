Carrera Cup Italia, per AB Racing "pronostici impossibili" a Franciacorta

AB Racing - Centri Porsche di Roma si presenta al completo nell’appena inaugurato Porsche Experience Center Franciacorta in occasione del penultimo round della Carrera Cup Italia, che l’1-3 ottobre celebra una tappa del tutto speciale nel contesto-show del Porsche Festival.

Scenario tutto nuovo, evento “de luxe” e circuito bresciano di 2,52 km dove per la prima volta il monomarca tricolore disputerà ben 4 gare anziché le canoniche 2 per via dello sdoppiamento degli schieramenti “Pro” (classifica assoluta) e Michelin Cup. Un’occasione unica per il team degli Autocentri Balduina gestito in pista da Villorba Corse, con la squadra diretta da Raimondo Amadio che in pista sarà dunque impegnata in tutti i turni previsti con le tre 911 GT3 Cup schierate.

Al volante della numero 30 ci sarà il 23enne rookie pugliese Benedetto “Benny” Strignano, che cerca conferme nei progressi mostrati finora nella sua prima stagione di corse e affronta le qualifiche e le due gare riservate ai protagonisti della classifica assoluta.

Programma dedicato invece alla Michelin Cup per gli altri due alfieri di AB Racing: il pilota napoletano Piergiacomo “Piero” Randazzo, che vanta tre podi in stagione, e il sorprendente pilota laziale Francesco Maria Fenici, alla prima stagione in Carrera Cup Italia e già capace di vincere nella categoria, exploit riuscito in gara 2 nello scorso round all’Autodromo di Vallelunga, tappa di casa sia per lui sia per gli Autocentri Balduina.

Raimondo Amadio, a capo di SVC The Motorsport Group: “Siamo molto curiosi di competere a Franciacorta. E’ la prima volta per noi su questa pista e il contesto e il format sono del tutto speciali. Siamo a ‘casa Porsche’ e l’evento è di quelli che contano: cercheremo di essere protagonisti e dare il meglio sia fra i Pro sia in Michelin Cup, ma è davvero arduo riuscire a fare previsioni per questo fine settimana”.

La tappa bresciana al PEC Franciacorta, per quanto riguarda le due gare “Pro” con Strignano, sarà trasmessa in tv: gara 1 sabato alle 17.00 su Sky Sport Action (canale 206 di Sky); gara 2 domenica alle 13.00 su Sky Sport Arena (Sky 204) e anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Le due corse Michelin Cup con Randazzo e Fenici si disputano invece sabato alle 13.00 e domenica alle 9.15. Tutte e 4 le gare sulla distanza di 28 minuti + 1 giro saranno trasmesse in diretta streaming e in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e sulla relativa pagina Facebook.­