Carrera Cup Italia | Penultima da brividi a Vallelunga: orari e tv

E' l'Autodromo di Vallelunga il prossimo weekend la sede del penultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2024. Un round da brividi che inaugura la volata finale del campionato e attende il rientro di Larry Ten Voorde, la cui leadership dopo l'assenza di Imola è finita sotto attacco grazie alle vittorie e ai podi conquistati da Marvin Klein e Keagan Masters, tornati a insidiarlo in classifica.

Non solo: Imola ha fatto tornare anche il sorriso alla pattuglia degli italiani grazie ai podi di Simone Iaquinta e Francesco Braschi, con quest'ultimo che fra l'altro tra gli under ritroverà anche alcuni giovani compagni dello Scholarship Programme anche loro come Ten Voorde assenti nella precedente tappa.

E poi c'è la Michelin Cup, che offre su un piatto d'argento la supersfida di vertice che proprio sul circuito capitolino, per entrambi pista di casa, metterà di nuovo a confronto il sorprendente capoclassifica Francesco Fenici e il campione in carica Alberto De Amicis, senza dimenticare gli altri, numerosi, rivali ancora in piena corsa per il titolo.

Vallelunga offre anche l'opportunità di partecipare al test pre-weekend e dunque il fine settimana ritroverà in azione in pista le Porsche 911 GT3 Cup della serie già giovedì pomeriggio, con previsto un turno di ben 4 ore dalle 14.00 alle 18.00.

A seguire, venerdì 20 settembre i motori si riaccendono per la tradizionale sessione di prove libere, dalle 15.00 alle 16.00. Sabato mattina di nuovo tutti in pista alle 9.45 per i 40 minuti che nelle qualifiche decidono gli schieramenti di partenza di entrambe le corse in programma, prendendo come riferimento i migliori due crono di ciascun pilota.

Sempre sabato, gara 1 scatta quindi alle 16.40, mentre gara 2 va in scena domenica alle 11.30. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, le due corse saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn e in live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it, con telecronaca affidata alla coinvolgente voce di Guido Schittone.