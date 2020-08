Carrera Cup Italia, Palma (Raptor) su Imola: "Weekend tecnicamente molto difficile"

Il target attuale di Raptor Engineering nella Carrera Cup Italia 2020 è quello di progredire ancora dopo aver rotto il ghiaccio con i primi punti della sua storia conquistati a inizio mese al Misano World Circuit. Archiviata la pausa estiva, il team modenese torna in pista a Imola nel weekend del 30 agosto per il terzo round, dove l'esordiente compagine fondata dal pilota Andrea Palma andrà dunque alla ricerca di conferme schierando Giovanni Altoè sulla 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Catania.

Anche lui alle prime esperienze nel competitivo monomarca di Porsche Italia, a Misano il 22enne pilota veneto ha centrato due convincenti piazzamenti a punti e ora ha intenzione di dare battaglia sul circuito del Santerno: "Mi sento pronto per Imola - ha spiegato -, è una delle mie piste preferite. Dopo le vacanze la testa è sgombra, ma sono concentrato al mille per mille per il ritorno in gara e ho chiaro l'obiettivo di migliorare ancora, come del resto siamo riusciti a fare dal Mugello a Misano. Non vedo l'ora di scendere in pista!".

Pure il team principal Andrea Palma ha commentato l'approdo a Imola, circostanziando il fatto di attendersi un fine settimana tecnicamente impegnativo su più fronti, anche se la squadra, di fatto nuovissima, sta vivendo un momento positivo: “Dopo la pausa arriviamo al terzo round 2020 con il sorriso e con il desiderio di far bene. Il periodo è servito per elaborare le tante informazioni raccolte nei precedenti appuntamenti, nuove per noi, e per verificare che sulla vettura fosse tutto ok. Imola è un circuito molto tecnico dove la messa a punto è importante, anche se conteranno molti altri fattori, compresa la gestione dell'impianto frenante. Sarà fondamentale fare attenzione a sfruttarne l'efficienza nel giro giusto, quando si deve fare il tempo. Inoltre troveremo ancora temperature elevate, una condizione difficile per tutti e un'ulteriore sfida anche per il team. Sarebbe importante conquistare di nuovo qualche punto e acquisire esperienza utile soprattutto in ottica futura”.