Ultime notizie

Carrera Cup Italia Mugello

Carrera Cup Italia | Orari e ultime dalla finalissima del Mugello

Gran sipario per il monomarca di Porsche Italia, che arriva all’ultimo round con i principali titoli da assegnare nelle supersfide Bristot-Delli Guanti e Girondi-Brusa. Sorpresa Tauscher: tutti in pista già giovedì per il test, gare sabato alle 15.40 e domenica alle 11.15 live su Dazn e www.carreracupitalia.it

Gianluca Marchese

Pubblicato: 26 ott 2026, 14:13

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

2026_PCCI_05_Misano2_La partenza di gara 1

Foto di: AG Photo

L’autunno inoltrato e addirittura il weekend della Festa di Ognissanti attendono i verdetti della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit in una quattro-giorni che promette grandi sfide e colpi di scena al via già giovedì 29 ottobre con il test in programma dalle 13 alle 17.

Sarà la prima occasione per prendere le misure in vista dell’intenso fine settimana nel quale il prestigioso monomarca delle Porsche 911 GT3 Cup assegna tutti i titoli principali e si conoscerà anche il protagonista della nomination del Talent Pool come miglior giovane di una stagione ancora in bilico.

Anche se per la corona assoluta Bristot è ormai davvero a un passo dal primo allora, con Delli Guanti che invece insegue staccato di 28 punti e cercherà di portare la contesa almeno alla finalissima gara 2 nella domenica del 1° novembre.

In Michelin Cup la sfida è ancor più da... “halloween”, nel senso che scorreranno davvero i brividi nel duello Girondi-Brusa (tra i due balla al momento soltanto un punticino) e sia De Giacomi sia Stefanelli, che si gioca tutto sul circuito di casa, hanno la possibilità di inserirsi nella sfida.

L’unico titolo già assegnato è quello (per una volta scontato, visto l’andamento della stagione) centrato da Bristot nella classifica Rookie, ma, a proposito di piloti emergenti, al Mugello la Carrera Cup ripresenterà in griglia qualche “vecchia” conoscenza.

Tra queste, seconda stagionale dopo la scorsa presenza a Misano per il tedesco ma nativo di Brunico Mutschlechner, mentre in griglia il monomarca ritrova anche due giovani volti protagonisti lo scorso anno: quelli di Tauscher, il biondo tedesco che addirittura si giocò il titolo assoluto, e del danese Hoffner.

Sui 5245 metri di un tracciato che soprattutto nell’ultimo decennio ha sempre esaltato le caratteristiche e la ricercatezza aerodinamica della 911 GT3 Cup e che quest’anno attende l’ulteriore ritorno del sistema abs che potrebbe anche permettere di ritoccare il record, dopo i test di giovedì motori di nuovo accesi venerdì per l’ora di prove libere in programma dalle 12.50 alle 13.50.

Si riprende poi sabato con una cruciale sessione di qualifiche, che dalle 9.05 alle 9.45 assegnerà le le pole position e delineerà la griglia di partenza delle due corse finali del 2026.

Sempre sabato, gara 1 prende il via nel pomeriggio alle 15.40, mentre gara 2 dà appuntamento alle 11.15 per la finalissima. Entrambe si disputano sulla distanza di 30 minuti + 1 giro e attraverso la coinvolgente voce di Guido Schittone saranno raccontate e trasmesse in diretta e on demand su Dazn (fra i contenuti gratuiti, è sufficiente iscriversi) e in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Carrera Cup Italia | Misano: Levy sfata il tabù in Taycan Rush

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca Marchese





Carrera Cup Italia | Misano: Levy sfata il tabù in Taycan Rush



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



MIsano 2



1 gm



Carrera Cup Italia | Misano: Levy sfata il tabù in Taycan Rush





Carrera Cup Italia | E ora il ballo del Mugello!



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



MIsano 2



1 gm



Carrera Cup Italia | E ora il ballo del Mugello!





Carrera Cup Italia | Confermate le sei tappe del calendario 2027



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



MIsano 2



1 gm



Carrera Cup Italia | Confermate le sei tappe del calendario 2027

Ultime notizie





Carrera Cup Italia | Orari e ultime dalla finalissima del Mugello



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



Carrera Cup Italia | Orari e ultime dalla finalissima del Mugello





La prova della muscle car "demoniaca" con un V8 da 727 CV



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



La prova della muscle car "demoniaca" con un V8 da 727 CV





F1 | McLaren, la crisi è nei numeri: 49 punti in quattro gare e Red Bull agganciata



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



2 h



F1 | McLaren, la crisi è nei numeri: 49 punti in quattro gare e Red Bull agganciata





MotoGP | Bagnaia rivela che i piloti non sono stati consulati sulla cancellazione della gara di Phillip Island



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



2 h



MotoGP | Bagnaia rivela che i piloti non sono stati consulati sulla cancellazione della gara di Phillip Island

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti