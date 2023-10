Carrera Cup Italia | Orari e tv del super weekend al Porsche Festival

Con Larry Ten Voorde pronto ad ammazzare il campionato dalla vetta della classifica e al contrario tutti i rivali italiani intenzionati a prendersi la rivincita rispetto allo scorso round di Monza, la Porsche Carrera Cup Italia ritorna in azione nel weekend dell'8 ottobre al Misano World Circuit per un cruciale penultimo appuntamento della stagione.

E sarà il contesto del Porsche Festival a fornire la cornice più appassionata e prestigiosa alle supersfide fra le 35 911 GT3 Cup attese al via di un fine settimana del tutto speciale per il marchio tedesco e per Porsche Italia, che fra l'altro si aprirà con l'anteprima del test ufficiale pre-gara già venerdì 6 ottobre.

Dalle 15.00 alle 17.00 due le ore a disposizione di team e piloti per preparare al meglio un fine settimana che li impegnerà anche in notturna, a partire dalle prove libere in programma sempre venerdì dalle 19.00 alle 20.00.

Sabato, a Porsche Festival iniziato, la Carrera Cup riaccenderà il semaforo verde delle qualifiche dalle 12.15 alle 12.55. Il turno unico decreterà lo schieramento di partenza di entrambe le corse previste per questo quinto atto stagionale. Gara 1 prende il via sempre sabato alle 20.20, dunque con lo show della notturna tra riflettori e fanali accesi e la diretta tv sul canale Sky Sport 257.

Gara 2 dà invece appuntamento a domenica alle 15.20 con diretta sia su Sky Sport Arena (Sky 204) sia in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it, come sempre raccontate dall'autorevole e istrionica voce di Guido Schittone.