Carrera Cup Italia | Orari e tv del secondo atto a Vallelunga

Il secondo atto 2023 fa riaccendere i motori e le sfide della Porsche Carrera Cup Italia il prossimo weekend (9-11 giugno) all'Autodromo di Vallelunga. Una data, quella di giugno, negli ultimi anni inusuale per la tradizionale visita del monomarca tricolore sul circuito capitolino, che spesso e volentieri ha ospitato la serie di Porsche Italia in settembre.

Potrebbe rivelarsi una variabile in più in un fine settimana già ricco di temi e novità, tante presenze al via (confermato un altro boom di iscritti sulle 911 GT3 Cup) ma anche l'assenza annunciata dell'attuale leader Larry Ten Voorde, vincitore due volte delle gare disputate a Misano un mese fa in apertura di stagiuone.

Vallelunga è occasione ghiotta per tutti i rivali dell'olandese di EF Racing, con in testa Diego Bertonelli, due volte secondo sul circuito romagnolo e dunque primo inseguitore in classifica. Ma in tanti vorranno anche riscattare le alterne fortune del primo round e rilanciarsi in campionato e fra i driver al via c'è anche il confermatissimo pluricampione delle due ruote Jorge Lorenzo.

Novità è che il test pre-gara di Vallelunga non si disputa il giovedì, ma direttamente venerdì mattina: il 9 giugno appuntamento in pista per 4 ore in esclusiva tutte dedicate alle 911 GT3 Cup dalle ore 9.00 alle 13.00.

Il secondo atto stagionale prenderà il via immediatamente a seguire con la sessione di un'ora di prove libere, a partire dalle 16.20. Sabato semaforo verde per le qualifiche delle 11.10 (turno unico di 40 minuti), mentre nel pomeriggio il via di gara 1 è previsto alle 16.40 con diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204).

Domenica gara 2 chiuderà il weekend con start alle 12.10 e diretta sempre su Sky Sport Arena (Sky 204) e anche in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre).

Entrambe le corse si disputano sulla distanza di 30 minuti + 1 giro e saranno raccontate dall'appassionata voce di Guido Schittone, con trasmissione anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.