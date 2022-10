Carrera Cup Italia | Orari e TV del "lungo" finale al Mugello

Carica lettore audio

La Porsche Carrera Cup Italia avvicina con attesa l'appuntamento cruciale del Mugello Circuit, che già da giovedì con le prove libere e fino a domenica prossima ospita l'ultimo round stagionale con la previsione di circa 35 iscritti e tutti i titoli da assegnare.

Viste le situazioni di classifica, il più incerto è quello riservato ai Team (grande equilibrio tra Ombra Racing e Ghinzani Arco Motorsport), un fattore inusuale in un monomarca che piuttosto ha spesso e volentieri deciso le classifiche Piloti sul filo di lana, a volte addirittura negli ultimi giri dell'ultima gara.

Vedremo se qualcuno degli inseguitori di Quaresmini nell'assoluta, Cassarà in Michelin Cup e Scannicchio in SIlver Cup saprà cogliere l'occasione di rimonta, senza dubbio è anche inusuale il fatto che, come accennato, il weekend inizi al giovedì, esattamente con il turno di prove libere in programma dalle 15.10 alle 16.30.

Venerdì sarà invece interamente dedicato alle qualifiche, in programma nel pomeriggio: alle 15.30 i 35 minuti della PQ1 e dalle 16.15 alle 16.30 con i top-15 ammessi alla sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e completerà la griglia di partenza di gara 1 di sabato.

Partenza prevista alle 17.10, con diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky, e telecronaca come sempre affidata alla competente e familiare voce di Guido Schittone.

Domenica gara 2 si disputa invece dalle 15.55, trasmessa in diretta tv sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Alle 17.30 in hospitality, appendice del programma generale sarà infine l'attesa nomination del giovane vincitore dello Scholarship Programme di Porsche Italia e dell'altro under 24 da proporre come possibile wild card per l'International Shoot Out previsto in novembre con i migliori "nominati" dalle Carrera Cup estere.