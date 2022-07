Carrera Cup Italia | Ora Quaresmini è davvero l’uomo da battere

Carica lettore audio

Non che finora abbia portato fortuna, visto che i precedenti leader, sia Bertonelli dopo Imola sia Cerqui dopo Misano, si ritrovano ora a inseguirlo, ma alla ripresa della Porsche Carrera Cup Italia in settembre sarà Gianmarco Quaresmini a ripartire dal ruolo di capoclassifica guardando tutti dall’alto.

E' un ruolo “scomodo” quest’anno, a quanto pare, e Gianmarco ha tutto il diritto di incrociare le dita, ma in realtà è ciò a cui tutti, fortuna o no, ambiscono. Una poltrona scomoda ma pur sempre una poltrona...

Stavolta c’è pure una differenza sostanziale, perché, anche quando era lui l’inseguitore, il pilota bresciano, già campione nel 2018, quest’anno ha sempre dato prova di grande solidità e di saper massimizzare i risultati tanto da rimanere sempre a pochi punti dal vertice e nel weekend appena concluso al Mugello si è confermato a tal punto che, approfittando anche delle sfortune altrui, è diventato l’uomo da battere, perché i punti di vantaggio nel suo caso valgono almeno quelli di una vittoria.

Almeno fin quando non entreranno in gioco anche gli “scarti”. In concreto, a metà stagione il pilota di Ombra Racing (team a sua volta passato in testa nella classifiche a squadre) vanta un evidente vantaggio in termini di punti alla luce del primo e del terzo posto colti nelle due gare disputate sul circuito toscano: al comando a quota 122, precede di 31 lunghezze il campione in carica Cerqui, di 32 Amati, di 39 Bertonelli, di 44 Malucelli e di 49 il compagno di squadra Caglioni.

E’ il primo, evidente strappo che si è aperto fra leader e inseguitori. Non è affatto decisivo, ovviamente, perché gli altri non rimarranno a guardare e perché tre round e sei gare sono tante, però quei punti possono rappresentare un “tesoretto” sul quale approcciare e costruire la seconda parte di stagione con consapevolezza e magari strategia, oltre che da utilizzare in caso di imprevisti.

Uno “switch” che già nell’odierna gara 2 del Mugello si è visto e già dopo il Franciacorta stappato sul terzo gradino del podio si è potuto ascoltare direttamente dalle sue parole. Queste: “Sono veramente felice, anche in gara 2 abbiamo fatto una prestazione di alto livello. Il passo e la macchina erano veramente buoni, ma sono stato il più tranquillo possibile sapendo che i miei diretti rivali in campionato erano alle mie spalle. E’ stata una gara tutta ‘di testa’ per puntare al campionato”.

"Testa" potrebbe davvero rivelarsi la chiave vincente... Per il resto la Carrera Cup Italia resta entusiasmante anche nelle altre categorie. Alla Michelin Cup Motorsport.com ha dedicato un’analisi a parte (De Amicis con un solo punto su Cassarà e De Giacomi ancora in piena corsa sono una garanzia) e pure la Silver Cup resta indiavolata, con la classifica che cambia di continuo, la prima vittoria di Peroni e anche qui un solo punto fra primo (Scannicchio) e secondo (Donzelli).

L’estate sarà ancora caldissima come in pista questi giorni: l'appuntamento è per settembre all’Autodromo di Vallelunga, dove il quarto round stagionale potrà aprire nuovi orizzonti in vista del rush finale…

Le classifiche alla luce del Mugello

Assoluta: 1. Quaresmini 122 punti; 2. Cerqui 91; 3. Amati 90; 4. Bertonelli 83; 5. Malucelli 78; 6. Caglioni 73; 7. Laurini 67; 8. Fulgenzi e Levorato 59; 10. Masters 54.

Michelin Cup: 1. De Amicis 60 punti; 2. Cassarà 59; 3. De Giacomi 52; 4. Pastorelli 44; 5. Gnemmi 37.

Silver Cup: 1. Scannicchio 41; 2. Donzelli 40; 3. Rovida 37; 4. Venerosi 35; 5. Peroni 29.

Team: 1. Ombra Racing 194 punti; 2. Ghinzani Arco Motorsport 178; 3. Dinamic Motorsport 100; 4. BeDriver 80; 5. Team Malucelli 74.