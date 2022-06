Carrera Cup Italia | Ombra si consolida: "A Misano punti molto importanti!

Carica lettore audio

Il primo weekend di giugno nella Porsche Carrera Cup Italia a Misano ha chiuso un periodo di lavoro molto intenso per il team Ombra, impegnato nel giro di due fine settimana in tre diversi campionati su altrettanti tre differenti circuiti.

Il weekend del 29 maggio è stato il turno della Porsche Supercup con l’atteso secondo round di campionato a Montecarlo. Loek Hartog e Gianmarco Quaresmini hanno dimostrato di essere al livello dei migliori piloti presenti già dal turno di prove libere e nelle qualifiche del sabato è mancata solo un po’ di fortuna: una bandiera rossa ha infatti interrotto prima del tempo il turno senza lasciare possibilità di miglioramento.

Ma è il passo gara da top five dimostrato domenica mattina che ha dato un bella iniezione di fiducia alla squadra per il prosieguo del campionato. La gara si è conclusa in 12esima posizione per Quaresmini e in 15esima posizione per Hartog su un totale di 27 vetture al via, un numero importante per un circuito che non concede grande spazio per i sorpassi.

Sempre a fine maggio sul circuito del Paul Ricard Ombra Racing ha partecipato, come supporto della struttura elvetica DCV-Racing, alla Porsche Sport Cup Suisse, nella quale Leonardo Caglioni, presente come ospite del campionato, si è imposto nella categoria GT3 Cup vincendo entrambe le gare, sprint ed endurance, in programma il sabato.

Nel weekend appena concluso al Misano World Circuit, piloti e team sono stati impegnati nel secondo round della Carrera Cup Italia, turno che come ogni anno prevede la spettacolare gara notturna del sabato sera. Quaresmini, autore di un’ottima prestazione in entrambe le gare, concluse con due secondi posti, ha conquistato punti importantissimi in ottica campionato, consolidando il suo secondo posto in classifica a pochissime lunghezze dal leader.

Meno fortunato, ma senza colpe, Caglioni: in gara 1 un contatto al limite della correttezza, causato da un altro pilota, lo ha escluso dalla lotta per la top-5, facendolo scivolare in 16esima posizione a pochi giri dal termine. In gara 2 la rottura dell’idroguida lo costringe a guidare buona parte della gara senza servosterzo, ma nonostante le difficoltà è in grado di recuperare sette posizioni fino a lottare ancora una volta per la top five. Un errore nel finale, complice il guasto, gli fa perdere posizioni rendendo vano il grande sforzo fatto.

Piero Randazzo, in corsa per la Michelin Cup, dopo la bella prestazione in gara 2 a Imola, sul circuito di Misano ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua vettura ma ha conquistato comunque un buon quinto posto di categoria nella gara del sabato. Deve invece accontentarsi della settima posizione in gara 2 dopo che il testacoda di un’altra vettura l'ha costretto a un’uscita di pista per evitare conseguenze peggiori.

“Nonostante l’extra impegno dell’ultimo periodo - ha dichiarato il team manager Davide Mazzoleni -, il team ha saputo concretizzare al meglio l’appuntamento. Dopo le belle vittorie di Leonardo nella Porsche Sport Cup Suisse lasciamo Misano dopo aver conquistato due secondi posti con Gianmarco, che consolida così la sua posizione in classifica generale. Punti importanti anche in ottica campionato team e prestazioni che confermano l’ottimo lavoro fatto da tutta la squadra. D’ora in avanti l’importante sarà mantenere il livello di prestazioni per massimizzare tutte le occasioni.”