Carrera Cup Italia | Ombra Racing ritorna in Michelin Cup

Piergiacomo "Piero" Randazzo approda nel team Ombra Racing per affrontare la stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia al volante di una delle nuove 911 GT3 Cup della compagine bergamasca. Il driver partenopeo, che concorrerà nella Michelin Cup, ha iniziato il percorso di preparazione con un intenso programma di test.

La sua vettura sarà caratterizzata dal numero 88 e dal supporto di Erre Esse - Centro Porsche Torino, portando in pista la livrea personalizzata dai colori del capoluogo piemontese con lo storico blu Ombra affiancato al giallo. La partnership tra dealer e team è quindi confermata per la quarta stagione consecutiva, avendo debuttato nel 2019 proprio con la conquista del titolo Michelin Cup con al volante Marco Cassarà.



Proprio da quel titolo partono le considerazioni del team manager Davide Mazzoleni: "Abbiamo lasciato la Michelin Cup da campioni in carica 2019 e questo dice molto sullo spirito con cui torneremo in partita. Piero ha dimostrato grande motivazione e la sua grinta, unita al nostro metodo di lavoro e alla nostra esperienza, potranno permettergli di crescere come pilota, continuando a divertirsi durante i weekend di gara".

Lo stesso Randazzo conclude: "Inizio la nuova stagione della PCCI 2022 con tantissimo entusiasmo! Il campionato sarà difficile più che mai, tanti piloti forti, nuova macchina, ma la stessa passione di sempre. Sarà il mio primo anno nel team Ombra, team di primissimo livello e con cui ho avuto modo di iniziare a lavorare riscontrando grande affinità sia professionale che umana. Il mio obiettivo, per la stagione alle porte, è consolidare la mia crescita come pilota e competere in tutte le gare per le prime posizioni".