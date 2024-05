Carrera Cup Italia | Oggi il test, Villorba svela i nuovi colori

Il primo semaforo verde del primo round della Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit si accende ufficialmente domani sera con le prime prove libere, ma oggi è già giornata di test pre-gara sul circuito romagnolo.

Tutti presenti i 31 iscritti all'appuntamento d'apertura del prestigioso monomarca (gli iscritti all'intero campionato sono invece 33, ma a Misano si contano un paio di defezioni dovute a concomitanze). Fra questi anche i tre volti nuovi della Scuderia Villorba Corse, reduce dalla serata di presentazione al Centro Porsche Treviso, durante la quale sono state svelate anche le nuove livree delle 911 GT3 Cup che parteciperanno alla serie tricolore.

I tre portacolori di Villorba Corse - Centro Porsche Treviso sono i giovanissimi rookie Steven Giacon e Nicholas Pujatti (il più giovane del lotto in assoluto) e il pilota romeno Horia-Traian Chirigut, che con la scuderia ha partecipato a una sola tappa lo scorso anno a Monza e che affronterà la serie in pianta stabile rappresentando il team nella Michelin Cup.

“A Misano - ha dichiarato il team principal Raimondo Amadio - inizia il nostro terzo programma del 2024, stagione per noi impegnativa e iper-competitiva. L’altra sera abbiamo vissuto una presentazione entusiasmante, è stato bello vivere la vicinanza di tantissimi fra amici e partner che supportano questo progetto, che, come è stato ribadito nell’occasione, conferma una crescita costante. In tre anni abbiamo triplicato il numero delle Porsche al via, per la squadra sarà una Carrera Cup Italia molto intensa, ma sarà avvincente competere nelle due classifiche distinte Rookie e Michelin Cup. Contiamo di dimostrarci all’altezza delle nostre belle livree e di ripagare l’affetto e la simpatia ricevuti in una serata super emozionante”.

Dopo i test di oggi, a Misano Adriatico le prime prove libere della stagione si disputano venerdì 3 maggio dalle 20.45 a fanali e riflettori accesi, inaugurando un weekend fra giorno e notte. Sabato le qualifiche prendono il via alle 10.20, mentre gara 1 alle 21.00 e quindi di nuovo in notturna.

Domenica gara 2 completa il primo fine settimana della stagione alle 12.00. Le due corse saranno disponibili in diretta su Dazn anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.