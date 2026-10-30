Ultime notizie
Carrera Cup Italia Mugello
Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!
Al tedesco di BeDriver era stato tolto il miglior crono di giornata per un track limit in T14, ma a seguito di revisione gli è stato restituito e dunque è lui il più veloce del venerdì davanti a Van Soelen e Schaap
Gianluca Marchese
Pubblicato: 30 ott 2026, 14:51
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Lirim Zendeli al top nelle libere al Mugello con BeDriver
Foto di: AG Photo
C'è già un piccolo "giallo", ed è soltanto venerdì, in apertura dell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia iniziato oggi pomeriggio con la disputa delle prove libere.
Con Senna Van Soelen in quel momento in vetta con il crono di 1'50"572, Lirim Zendeli, a sua volta secondo, al fotofinish si era portato in testa migliorando di 21 millesimi il limite dell'olandese.
In pochi istanti, però, è arrivata la chiamata di track limit in curva 14 (la Biondetti 1) e il tempo del tedesco è stato immediatamente cancellato.
Rientrato nel paddock, all'alfiere di BeDriver l'infrazione non tornava e, a seguito di revisione, un paio di ore dopo l'1'50"551 settato proprio sotto alla bandiera a scacchi gli è stato restituito dai commissari.
E' dunque Zendeli l'"uomo copertina" di giornata, con Van Soelen che scala secondo e tutti gli altri invariati nelle posizioni ma non nei distacchi rispetto al leader, che, appunto, aumentano ciascuno di 21 millesimi.
Detto che i conti che contano si faranno domani tra qualifiche (ore 9.05) e gara 1 (ore 15.40, diretta DAZN e www.carreracupitalia.it), di seguito la classifica odierna revisionata.
I tempi delle libere
Disponibili a breve
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Gianluca Marchese
Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo
Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Mugello
1 h
Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo
Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!
Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Mugello
6 h
Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!
Carrera Cup Italia | Delli Guanti è il prescelto del Talent Pool!
Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Mugello
21 h
Carrera Cup Italia | Delli Guanti è il prescelto del Talent Pool!
Ultime notizie
Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
5 min
Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!
MotoGP | La 100km Dei Campioni al ranch di Valentino Rossi sarà l'11-12 dicembre
MotoGP
MtGP MotoGP 25 min
MotoGP | La 100km Dei Campioni al ranch di Valentino Rossi sarà l'11-12 dicembre
F1 | Messico, il turbo diventa un'incognita: Honda avverte, Russell vede un vantaggio Ferrari
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
44 min
F1 | Messico, il turbo diventa un'incognita: Honda avverte, Russell vede un vantaggio Ferrari
Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
1 h
Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti