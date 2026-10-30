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Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!

Al tedesco di BeDriver era stato tolto il miglior crono di giornata per un track limit in T14, ma a seguito di revisione gli è stato restituito e dunque è lui il più veloce del venerdì davanti a Van Soelen e Schaap

Gianluca Marchese

Pubblicato: 30 ott 2026, 14:51

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Lirim Zendeli al top nelle libere al Mugello con BeDriver

Foto di: AG Photo

C'è già un piccolo "giallo", ed è soltanto venerdì, in apertura dell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia iniziato oggi pomeriggio con la disputa delle prove libere.

Con Senna Van Soelen in quel momento in vetta con il crono di 1'50"572, Lirim Zendeli, a sua volta secondo, al fotofinish si era portato in testa migliorando di 21 millesimi il limite dell'olandese.

In pochi istanti, però, è arrivata la chiamata di track limit in curva 14 (la Biondetti 1) e il tempo del tedesco è stato immediatamente cancellato.

Rientrato nel paddock, all'alfiere di BeDriver l'infrazione non tornava e, a seguito di revisione, un paio di ore dopo l'1'50"551 settato proprio sotto alla bandiera a scacchi gli è stato restituito dai commissari.

E' dunque Zendeli l'"uomo copertina" di giornata, con Van Soelen che scala secondo e tutti gli altri invariati nelle posizioni ma non nei distacchi rispetto al leader, che, appunto, aumentano ciascuno di 21 millesimi.

Detto che i conti che contano si faranno domani tra qualifiche (ore 9.05) e gara 1 (ore 15.40, diretta DAZN e www.carreracupitalia.it), di seguito la classifica odierna revisionata.

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