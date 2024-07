Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli ci prende gusto!

In una stagione sempre più internazionale e di alto livello per la Porsche Carrera Cup Italia c'è un protagonista dagli ottimi trascorsi in monoposto tra Fia F2 e F3 dopo aver fatto bene in F4 Tedesca e che ora sta prendendo sempre più confidenza con il monomarca tricolore e, soprattutto, con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing.

Lirim Zendeli è uno di quei ragazzi dall'elevato potenziale che da quest'anno frequenta la Carrera Cup Italia ma che proprio per il suo passato non ama particolarmente essere considerato in senso stretto un "rookie", anche se per forza di cose, da regolamento, proprio perché alla prima stagione con le 911 GT3 Cup e per essere abbondantemente al di sotto dei 30 anni oltre all'assoluta è inserito tra i pretendenti alla nuova classifica Rookie (appunto).

Dopo il terzo posto ottenuto ieri in gara 1 del terzo round in corso al Mugello Circuit, quella graduatoria ora lo vede in vetta (inseguito da Braschi), ma, oltre al bel risultato colto grazie a due chirurgiche infilate su Festante e Schuring alla San Donato e alle spalle dei soli Klien e Ten Voorde, è soprattutto il feeling generale in continua crescita che Zendeli sottolinea.

"Gara 1 è stata fantastica - commenta il tedesco classe 1999 -, sono molto felice per il team (nel quale tra l'altro è sempre più in crescita, ndr). Avevamo una gran macchina ed è sempre positivo lottare per il podio e centrarlo nel modo in cui l'abbiamo fatto, soprattutto ora che sto capendo come guidare."

E, tra il caldo e un circuito come il Mugello, le insidie non sono certo arrivate soltanto dai rivali: "Non mi era mai capitato di affrontare una pista in cui auto e condizioni cambiano così velocemente, in cui ogni sessione è così diversa. Rende le cose difficili ed è chiaro che ho bisogno di fare ancora più esperienza. In qualifica avevamo un po' meno ritmo, ma in gara, non avessimo perso del tempo all'inizio, sono sicuro che avremmo potuto lottare per la vittoria".

Poi Zendeli conclude con un pensiero generale: "Il livello è molto alto ed è la mia prima stagione in GT, non voglio sottovalutarmi, so che possiamo puntare alle vittorie, ma dobbiamo anche pensare che c'è qualcuno davanti a me che ha disputato 200 gare (ogni riferimento a Ten Voorde non è casuale, ndr). Stare lì con lui, e presto magari stargli davanti, è positivo”.