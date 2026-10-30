Ultime notizie

Carrera Cup Italia Mugello

Carrera Cup Italia | Mugello, Van Soelen: "Abbiamo un lavoro da finire"

Anche se sul filo dei millesimi e dopo il "Var" Zendeli lo ha superato, l'olandese di Target ha chiuso ottimo secondo nel venerdì dell'ultimo atto stagionale e resta focalizzato sull'obiettivo titolo per il team e "ammicca" al 2027...

Gianluca Marchese

Pubblicato: 30 ott 2026, 15:55

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Senna Van Soelen, team Target

Foto di: AG Photo

E' iniziato con una sessione di prove libere dove c'è già tutto l'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello. Il venerdì toscano, freschino ma perlopiù soleggiato, ha confermato il grande equilibro (e l'attenzione ai dettagli) che spesso vive il monomarca (pochi millesimi tra i primi tre: Zendeli primo dopo revisione al... Var di un suo track limit, Van Soelen secondo e Schaap terzo) e che la corsa ai titoli resta accesa su tutti i fronti.

Per l'assoluta, Bristot e Delli Guanti sono infatti già in top-5 immediatamente alle spalle del terzetto di testa, mentre in Michelin Cup tutti gli inseguitori hanno per ora girato più veloce rispetto al capoclassifica Girondi.

E poi c'è il titolo Team. Quello che per il momento vede favoriti gli altoatesini di Target, che proprio in uno dei protagonisti di giornata, Senna Van Soelen, quest'anno hanno avuto la spina nel fianco più insidiosa per i rivali.

Il 21enne olandese ha messo a segno 3 vittorie, ma sa che per vari episodi la stagione è stata un po' altalenante nel suo complesso e proprio con un commento generale, in vista della definitiva tirata di somme domenica pomeriggio, inizia a sviscerare il suo venerdì al Mugello.

“Un bel crono oggi - è l'esordio Van Soelen -, ma è stata una stagione difficile per noi, peccato che abbiamo avuto qualche sfortuna contro la quale la squadra non ha potuto nulla. Vediamo ora di concludere in alto al Mugello. Abbiamo iniziato bene nelle libere".

Il contesto, rispetto al test di ieri, è però cambiato: "La macchina era abbastanza ok, la confidenza era elevata e il feeling buono, vediamo che cosa possiamo fare ora partendo da questa base. Rispetto a ieri, onestamente, le condizioni della pista erano piuttosto diverse. Nel test avevamo una macchina davvero perfetta ed eravamo molto fiduciosi. Oggi abbiamo sofferto un po’, ma forse anche per le differenti gommature sul circuito. Quindi c’è ancora bisogno di lavorare e poi di mettere tutto insieme".

Van Soelen ha parlato di una stagione difficile. In realtà, tuttavia, proprio lui ha finora portato i risultati di maggior rilievo alla squadra, che ha potuto contare anche sul determinante apporto di Aldo Festante ma ha beneficiato non poco, per balzare in vetta con 20 punti di vantaggio su Dinamic, delle tre vittorie messe a segno dall'olandese.

Che commenta così: ”Sì, abbiamo mostrato la nostra velocità, ma non abbiamo avuto la fortuna di mettere tutto insieme e per un titolo di campionato non hai bisogno soltanto della velocità. Comunque abbiamo svolto un buon lavoro con il team e sono davvero felice per questo. Ora il nostro obiettivo principale è proprio il titolo Team. Dobbiamo finire il lavoro, portare il titolo a casa e concentrarci sul prossimo anno.”

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca Marchese





Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



Mugello



1 h



Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!





Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



Mugello



2 h



Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo





Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!



Carrera Cup Italia



Carrera Cup Italia



Mugello



7 h



Carrera Cup Italia | La finale del Mugello è tutto un duello!

Ultime notizie





Carrera Cup Italia | Mugello, Van Soelen: "Abbiamo un lavoro da finire"



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



6 min



Carrera Cup Italia | Mugello, Van Soelen: "Abbiamo un lavoro da finire"





ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse



Asian Le Mans



AsLM Asian Le Mans 30 min



ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse





MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



53 min



MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta





Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



1 h



Carrera Cup Italia | Mugello: Zendeli riabilitato, è lui al top delle libere!

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti