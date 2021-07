Carrera Cup Italia, Mugello: tutto pronto ma con l'enigma del passo

E' ormai tutto pronto nel paddock della Carrera Cup Italia che attende soltanto il primo semaforo verde delle prove libere, oggi a metà pomeriggio, per dare il la anche in pista a un attesissimo secondo round che infiammerà il Mugello Circuit fino a domenica.

Le verifiche sono in corso e il briefing con il direttore di prova Massimiliano Ghinassi si è svolto con tutti i 35 piloti attesi al via sulle 34 911 GT3 Cup iscritte. Quasi tutti (meno Montagnese, sicuro comunque di poter dire la sua in Silver Cup, e Galassi) ieri hanno vissuto l'antipasto del test pre-gara e in molti sono concordi su un giudizio generale: i tempi record (Cerqui in 1'49"572, Moretti, Giardelli e Quaresmini più quasi Festante già sotto il limite ufficiale di 1'49"790) non fotografano la reale situazione della pista.

Nonostante fosse pure leggermente meno caldo, anche durante il test a gomma usata i piloti hanno avuto il loro bel da fare per limitare al massimo l'effetto "scivolamento" su uno dei tracciati più probanti. E infatti non è casuale il fatto che chi ha montato pneumatici nuovi ieri lo abbia fatto anche un paio, quando non tre volte...

I tempi record del test hanno di fatto nascosto molto delle reali sfide tecniche che attendono in particolare sabato e domenica piloti e team, con la messa a punto per il passo gara che sarà ancor più determinante di quanto si attendeva.

Il rebus, dunque, non è ancora risolto. Come accennato, fra l'altro, le temperature, almeno per oggi e sabato, saranno anche un po' più alte rispetto a giovedì, a sfiorare i 30 gradi. Anche se il pericolo dell'afa e dell'umidità vissute a Misano il mese scorso non è previsto e quindi almeno le condizioni dovrebbero rimanere stabili.

Ricordando tutti gli appuntamenti di questo weekend di Carrera Cup Italia, dopo le libere odierne, sabato si riparte con le qualifiche: appuntamento dalle 11.35 alle 12.05 per la PQ1 e dalle 12.10 alle 12.20 con i top-12 per la sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, al via alle 17.20 (diretta Sky Sport Action). Gara 2 completa il weekend domenica alle 13.00 (Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo). Entrambe sono trasmesse live anche su www.carreracupitalia.it.