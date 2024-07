Carrera Cup Italia | Mugello, test: Cerqui al top a metà giornata

E' di 1'50"870 e appartiene ad Alberto Cerqui il primo riscontro più veloce del "lungo" weekend della Porsche Carrera Cup Italia, che già oggi scende in pista al Mugello Circuit per i test che precedono il terzo round stagionale, quello di metà campionato, di scena poi da domani a domenica.

In una tarda mattinata dalle temperature elevate (a mezzogiorno 29 gradi nell'aria ma soprattutto quasi 50 sull'asfalto), il campione 2021 e alfiere di BeDriver ha ottenuto il giro più veloce nelle prime due ore di prove disputate con tutti i 33 iscritti all'evento ed è stato l'unico ad abbattere il muro dell'1 e 51, con la pista che nel complesso è sembrata più veloce rispetto ai test della scorsa settimana.

Girando in 51 netto, a meno di due decimi da Cerqui hanno concluso Keagan Masters (Team Q8 Hi Perform) e Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT), mentre in top-5 si sono ritrovati anche i duellanti della classifica Rookie, cioè Francesco Braschi (Dinamic Motorsport) e Lirim Zendeli (Ombra Racing), entrambi a 3 decimi dal leader della mattinata.

Le due sorprese maggiori del turno, però, arrivano da Bayley Hall e Flavio Olivieri. Il giovane australiano di BeDriver è sesto a mezzo secondo dal più esperto compagno di squadra ma con un ideal lap leggermente più veloce, grazie soprattutto ai migliori intertempi ottenuti nei primi 3 settori dei 4 in cui è stato suddiviso il tracciato toscano dai cronometristi di Perugia Timing.

Il 17enne alfiere di Raptor Engineering, invece, ha chiuso la mattinata con il settimo riscontro a 6 decimi da Cerqui. Per Olivieri e il team modenese un riscontro di buon livello ottenuto già al primo giro a Michelin nuove ma che vale soprattutto per il fatto che il rookie romano è all'esordio assoluto al Mugello in un weekend di gara, visto che lo ha assaggiato per la prima volta soltanto la settimana scorsa e non vi ha corso nemmeno nella stagione disputata in monoposto.

A 7 decimi ha quindi completato la top-10 un altro rookie come Nicholas Pujatti, che 17 anni li compie a dicembre prossimo ed è il più giovane del lotto e che con la 911 GT3 Cup di Villorba Corse è stato preceduto dal campione in carica Larry Ten Voorde, ottavo con Fulgenzi Racing, e dal bi-campione Simone Iaquinta, nono con Prima Ghinzani, entrambi al lavoro sugli assetti da adottare per il weekend e a 6 decimi da Cerqui.

Con il crono di 1'52"256, Alberto De Amicis è risultato il più veloce fra i contendenti della Michelin Cup. Il pilota di Ebimotors e campione in carica della categoria, nella lista generale è 15esimo assoluto e in classe precede Alex De Giacomi (Tsunami RT, staccato di 7 decimi), Gianluca Giorgi (BeDriver), il compagno di squadra Paolo Gnemmi, il padrone di casa Stefano Stefanelli (Team Malucelli) e un altro padrone di casa, il fiorentino Cosimo Barberini, al momento a 1"6 da De Amicis e dopo tante esperienze in Turismo ora impegnato nell'esordio in Carrera Cup Italia con il team Prima Ghinzani.

Detto che al momento Francesco Fenici, capoclassifica attuale della Michelin Cup con Raptor Engineering, ha concluso il test mattutino al settimo posto di categoria, nel pomeriggio tutti di nuovo in pista per il secondo turno, in programma dalle 16.10 alle 18.10.