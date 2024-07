Carrera Cup Italia | Mugello, test: Braschi corona la giornata

Ad Alberto Cerqui, al top in mattinata in 1'50"870, ha risposto Francesco Braschi in 1'50"654 nel pomeriggio del pre-race test della Porsche Carrera Cup Italia in vista del terzo round di questo weekend al Mugello Circuit.

In un test ripartito alle 16.10 con 32 gradi nell'aria e 55 sull'asfalto (50 nel finale), il giovane alfiere di DInamic Motorsport, attualmente terzo in campionato e primo fra i Rookie, negli ultimi minuti di prove è balzato davanti a tutti precedendo di soli 83 millesimi il capoclassifica Larry Ten Voorde, a sua volta di un soffio davanti a Gianmarco Quaresmini.

I riscontri di Braschi, dell'olandese di Fulgenzi Racing e del bresciano del team Tsunami a fine giornata sono gli unici che hanno migliorato quello di Cerqui, che sotto le insegne di BeDriver nel pomeriggio si è accontentato di concludere a centro gruppo a oltre un secondo dalla vetta.

Anche loro sotto al muro dell'1 e 50, Aldo Festante (DInamic Motorsport) e Keagan Masters (Team Q8 Hi Perform) hanno completato la top-5 del pomeriggio davanti al sempre più concreto Janne Stiak, oggi il più veloce dei tre alfieri di Target Competition, tutti in top-10.

Il 17enne rookie tedesco ha girato in 51 netto e preceduto Simone Iaquinta, settimo con Prima Ghinzani su crono similare, e i compagni di squadra Senna van Soelen, l'olandese alla prima volta in Carrera Cup Italia, e il due volte campione francese Marvin Klein, il più atteso nel team alto-atesino e il più "abbottonato".

Lirim Zendeli chiude quindi la top-10 con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing anche lui a mezzo secondo da Braschi, con il quale il pilota tedesco ex Fia F2 ed F3 è in contesa diretta per il nuovo titolo riservato ai Rookie Carrera Cup.

Nel turno pomeridiano, nella combattutissima Michelin Cup hanno dettato il passo ALex De Giacomi (Tsunami RT) e Alberto De Amicis (Ebimotors), seguiti però da tutti i rivali diretti per il titolo e che al momento li precedono in classifica: terzo Paolo Gnemmi (Ebimotors), quarto l'attuale capoclassifica Francesco Fenici (Raptor Engineering) e quinto Gianluca GIorgi (BeDriver).

Dopo la già rovente giornata di oggi, da domani a domenica spazio al weekend di gara, il terzo del 2024 a girare la boa di metà stagione. Tutti i 33 iscritti del test si ritroveranno in pista venerdì a partire dalle 14.35 per la canonica ora di prove libere in vista poi di qualifiche e gare fra sabato e domenica.