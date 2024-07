Carrera Cup Italia | Mugello: Ten Voorde riprende le redini in gara 2

Anche gara 2 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit ha vissuto sul duello tra Larry Ten Voorde e Marvin Klein, decisamente i migliori del weekend toscano e stavolta con successo dell'olandese campione in carica, che risponde immediatamente al francese vincitore di gara 1 ieri.

il primo colpo di scena della corsa disputata oggi pomeriggio, però, ha riguardato Diego Bertonelli al primo metro di gara. Il toscano del team TDE, che scattava dalla prima fila al fianco di Ten Voorde, è incappato in un jump start che gli è costato 5 secondi di penalità, scontati appena tagliato il traguardo in terza posizione, diventata poi un 13esimo posto.

Bertonelli era partito all'attacco e al via Ten Voorde ha dovuto contenerlo sul cordolo in uscita dalla San Donato, con Klein bravo ad approfittarne per sopravanzare l'italiano e gettarsi immediatamente all'inseguimento del battistrada.

Il pilota di Fulgenzi Racing è riuscito a reggere alla pressione del rivale di Target Competition, in particolare al giro 8, quando Ten Voorde si è difeso alla grande dagli attacchi portati da Klein (che arrivava dal giro più veloce del giro 6 in 1'52"416) tra la San Donato, la Luco - Poggio Secco e la Materassi - Borgo San Lorenzo.

Il duello è stato spettacolare fra i due e più tardi nel finale in soccorso di Ten Voorde è arrivata la safety car, che ha neutralizzato gli ultimi due giri e mezzo per consentire il recupero delle vetture di Marco Galassi e Cosimo Barberini, in ghiaia rispettivamente alle Arrabbiate e alla Bucine quasi in contemporanea.

L'arrivo ha così certificato la vittoria numero 4 in stagione per Ten Voorde, mentre Klein ha dovuto accontentarsi di una piazza d'onore comunque preziosa e che certifica la bontà del lavoro svolto da lui e dal suo team nell'arco dell'intero weekend.

Con Bertonelli rimasto sempre in scia ai due ma con il fardello della penalità da scontare, il terzo posto è stato "ereditato" da Flynt Schuring. E' il giovanissimo olandese, 17 anni, il volto nuovo sul podio di fine gara, che vale molto sia per il personale percorso nella Scholarship Programme sia per Fulgenzi Racing, che così riesce a piazzare entrambe le proprie 911 GT3 Cup sul podio pur in un round complicatissimo anche sotto il profilo tecnico.

Sotto al podio è stato quindi classificato quarto Aldo Festante: dopo il pasticcio di gara 1, il portacolori di Dinamic Motorsport stavolta non sbaglia e porta in dote alla squadra punti preziosi al termine di un weekend con qualche ombra di troppo anche per quanto accaduto a Francesco Braschi (oggi costretto a rimontare fin dal primo giro dopo un fuoripista dovuto a una bagarre tuttora under investigation con Daniel Gregor e Bayley Hall).

La top-5 di gara 2 è quindi completata da Lirim Zendeli, che ieri aveva portato Ombra Racing sul podio e oggi comunque di nuovo il migliore nella classifica Rookie al termine di una performance regolare e priva di errori.

Da nono in partenza a sesto è invece risalito un sempre più convincente Janne Stiak, altro 17enne del vivaio della Scholarship Programme. Il giovane pilota tedesco ha mostrato esuberanza e anche freddezza, superando nel finale Keagan Masters, l'alfiere del Team Q8 Hi Perform protagonista di un fine settimana meno brillante rispetto ai precedenti concluso con l'odierna settima posizione.

Masters ha preceduto sul traguardo Oliver Gray, il britannico di Ombra Racing e altro talento in erba capace di guadagnarsi l'ottava piazza dopo aver a lungo duellato con Alberto Cerqui, poi nono con BeDriver.

Il driver bresciano ha a sua volta preceduto Simone Iaquinta, autore di un fuoripista mentre era in bagarre con Masters che gli ha fatto perdere alcune posizioni, poi recuperate fino a completare la top-10 assoluta con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani.

Fra i contendenti della Michelin Cup, è finalmente arrivato il giorno di Stefano Stefanelli. Il pilota toscano del Team Malucelli è riuscito a sopravanzare Alberto De Amicis al giro 3 nel frangente in cui il vincitore di gara 1 ha dovuto evitare una vettura finita in testacoda davanti a lui.

Da lì in poi Stefanelli ha gestito il ritorno del portacolori di Ebimotors e sul podio ha potuto celebrare il suo primo successo in Michelin Cup, arrivato dopo il suo primo podio, quello conquistato ieri in gara 2, a coronamento di un weekend da incorniciare.

De Amicis, da par suo, ha concluso con un prezioso secondo posto davanti al compagno di squadra Paolo Gnemmi, ritornato sul podio regolando Alex De Giacomi (Tsunami RT), Francesco Fenici (Raptor Engineering) e Cesare Brusa (Prima Ghinzani).

E ora la Carrera Cup Italia va "in vacanza". I protagonisti della serie organizzata da Porsche Italia si ritroveranno a Imola nel weekend dell'8 settembre per il quarto round stagionale, che già si annuncia di un'importanza cruciale vista la probabilissima assenza del capoclassifica Ten Voorde.