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Carrera Cup Italia | Mugello: Target fa il bis con Van Soelen e Festante

Stagione importante per la compagine altoatesina, che si conferma in costante lotta ai vertici del monomarca Porsche e con un totale di tre vittorie e sei podi centra il secondo titolo team dopo quello del 2024

Gianluca Marchese

Pubblicato: 1 nov 2026, 15:45

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2026_pcci06_Mugello_gara2_Target campione Team 2026

Foto di: AG Photo

"Siamo contenti, ma ora faremo in modo che siano tutti anni pari!" Si sorride e si scherza in seno al team Target nel dopo gara 2 che al Mugello CIrcuit ha concluso il 2026 della Porsche Carrera Cup Italia.

La squadra altoatesina è sempre più una realtà del monomarca tricolore e anche quest'anno si è confermata in costante lotta ai vertici, fino al raggiungimento del titolo Team, centrato oggi pomeriggio dopo un lungo duello con Dinamic Motorsport.

Per Target, che nell'albo d'oro succede a BeDriver (campione 2025), è il secondo alloro dopo quello conquistato nel 2024 ed è arrivato soprattutto grazie alle tre vittorie e agli ulteriori sei podi arrivati dagli alfieri Senna Van Soelen e Aldo Festante.

L'olandese è sempre stato ficcante al vertice, una costante spina nel fianco sia per Bristot sia per Delli Guanti e con un pizzico di fortuna e di lucidità in più avrebbe potuto anche giocarsi il titolo assoluto almeno fino al Mugello.

Per Van Soelen lo score finale recita tre vittorie e quattro podi (gli ultimi due proprio nel weekend attuale in terra toscana) alla sua prima stagione completa in Carrera Cup Italia.

Per Festante, invece, sono due i podi, ma il driver campano con passaporto canadese è stato solido e continuo nell'arco dell'intera stagione e la consistenza dei suoi risultati ha comunque portato punti pesanti in casa Target. E lo dimostrano soprattutto i suoi arrivi in top-10 (spesso e volentieri in top-5) centrati nel corso del 2026: ben 10 su 12 gare...

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