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Carrera Cup Italia | Mugello: Stefanelli "re Michelin" al fotofinish!

La vittoria di gara 1 e lo splendido argento in battaglia con De Giacomi in gara 2 regalano al padrone di casa toscano il primo titolo in Michelin Cup, che è anche l'alloro inaugurale per Malucelli Motorsport nel monomarca Porsche: "Continuavano a ripetermi di usare la testa!"

Gianluca Marchese

Pubblicato: 1 nov 2026, 13:47

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2026_pcci06_Mugello_gara1_Stefanelli vince in Michelin Cup e si gioca il titolo con Girondi in gara 2

Foto di: AG Photo

A lungo inseguito, per Stefano Stefanelli è arrivato proprio nella gara di casa del Mugello, al fotofinish dell'ultima gara della Porsche Carrera Cup Italia 2026, il titolo della Michelin Cup.

L'alfiere toscano di Malucelli Motorsport, vincitore della categoria ieri e poi oggi secondo in gara 2 al culmine di uno spettacolare duello con Alex De Giacomi sul bagnato, si laurea per la prima volta campione della categoria che ormai da diversi anni lo vedeva tra i protagonisti di vertice.

Nella domenica del Mugello, superandolo in una classifica cortissima, Stefanelli ha battuto la concorrenza di Andrea Girondi, incappato in un weekend davvero difficile, e di Cesare Brusa, che per il colpo subìto da Gaillard in gara 1 aveva però ormai poche speranze di fare il colpo grosso.

Quindi il duello-show per la vittoria di tappa con De Giacomi e poi largo ai sorrisi: "Ce l'abbiamo fatta!", esulta chiaramente, ma con compostezza, il driver di Malucelli.

"Ero il primo a crederci, ma non dipendeva soltanto da me alla vigilia del Mugello. oggi in gara 2 invece sì (avesse vinto sarebbe stato campione in ogni caso, ndr), ma Giove Pluvio ha voluto rimescolare di nuovo le carte."

Temevi la pioggia?

"Sull'asciutto eravamo a posto ed ero super fiducioso, mentre sul bagnato sbagliare è molto più facile. Quindi ho dovuto usare molto la testa."

E' stata quindi anche una gara 2 "di testa" quella odierna...

"E' stata solo una gara 'di testa'! Era l'unica cosa che dovevo usare. C'erano anche alcuni Pro fra di noi, io ne avevo di più, ma rischiare e andarsi a cercare i guai no, anche se dietro pure Brusa si avvicinava... devo dire che proprio Cesare questo titolo sotto il profilo delle performance lo meritava quanto me e così De Giacomi, anche se nell'arco della stagione ha avuto più alti e bassi."

Come è stata questa finalissima in duello continuo con il bresciano di Ebimotors?

"Tanto di cappello a De Giacomi, che andava fortissimo. io non potevo rischiare il 100%. Malucelli mi ha catechizzato di continuo e io avevo però il terrore che qualcuno sbagliasse e, siccome non siamo così tanti in Michelin Cup, Girondi riuscisse ad agguantare il podio."

Alla fine a De Giacomi la gara e a te il titolo...

"De Giacomi è un grandissimo pilota, non che debba dirlo io, lo dimostra il suo palmarès ed è stato un onore battagliare con lui e farlo così è un piacere perché ci si rispetta e si arriva anche in fondo alle gare. Sono contento di aver vinto il titolo, ma ancora di più di quello che percepisco in termini di 'rispetto' in questo paddock. Un aspetto per me fondamentale."

Che sapore in più ha questo titolo centrato in casa?

"Per me è il coronamento di tanti anni di sacrifici e di corse nelle quali mi sono confrontato con dei professionisti contro i quali non avrei potuto vincere. Questo invece l'ho portato a casa!"

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