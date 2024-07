Carrera Cup Italia | Mugello: Stefanelli chiude il cerchio in una Michelin Cupo da urlo!

Il 14 luglio 2018 Stefano Stefanelli rimaneva coinvolto in un brutto crash al Mugello Circuit durante le prove della Porsche Carrera Cup Italia. Per fortuna, con il tempo necessario, il pilota toscano si è ripreso da quel tremendo episodio. Ma il 14 luglio 2024, sempre al Mugello, pista di casa, e sempre nel monomarca tricolore, il cerchio si è davvero chiuso nel migliore dei modi.

Anche regalando un'emozione speciale al protagonista, che oggi ha centrato il suo primo successo personale in Michelin Cup dopo aver sopravanzato De Amicis, incappato in un imprevisto al giro 3, e dopo aver condotto con personalità fino alla bandiera a scacchi di gara 2 del terzo round stagionale.

Una gara che fra l'altro ha segnato l'aggancio di Gnemmi a Fenici in vetta alla classifica generale della categoria, che sta vivendo una stagione da urlo e dove tutti sono ancora in battaglia per il titolo, con De Amicis, Giorgi e De Giacomi che seguono a ruota e lo stesso Stefanelli che ora può farci un pensiero.

Perché no? Del resto sul pensiero "superiore", quello della "rivincita" personale e sull'"esorcizzazione" del destino di quel 14 aprile di sei anni fa, il cerchio si è ora chiuso. Stefanelli del resto è stato protagonista di un weekend di alto livello (non a caso gli è stato consegnato il premio Primerent come miglior gentleman driver del fine settimana), viaggiando sui ritmi dei rivali, e già sabato in gara 1 aveva centrato il suo primo podio.

Poi la prima vittoria, che proprio ieri sera aveva messo nel mirino: "Avevo promesso che ci avrei provato - ha detto l'alfiere del Team Malucelli oggi nel dopo-gara2 - e quando dico una cosa del genere è perché ci credo. Di sicuro senza l'episodio di De Amicis avrei fatto più fatica, però una volta che sono passato davanti ho dimostrato che era stra-meritata perché l'ho controllato per tutta la gara. Oggi è un anniversario molto importante. Sono contento perché proprio quella è la ragione per cui, contro tutto e contro tutti, sono tornato qui. Nella mia vita ho sempre fatto quello che mi dcevano il cuore e la testa. Quindi, siccome era molto voluta, sono davvero soddisfatto di essere riuscito a chiudere questo cerchio".