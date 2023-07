Carrera Cup Italia | Mugello, stavolta Quaresmini insegue: “Ma sono tranquillo”

Con le tante variabile viste nelle prove libere e il fattore caldo, sarebbe davvero azzardato pronosticare l’esito di questo importante sabato del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello.

Di certo per ora c’è solo il fatto che ieri nelle libere il miglior crono è stato messo a segno da Alberto Cerqui e che certamente il portacolori di BeDriver sarà della partita già in qualifica, che, però, vivrà di molti contendenti.

Uno di questi sarà Diego Bertonelli, che con Bonaldi Motorsport, vista l’assenza di Amati, Iaquinta e Ten Voorde, di fatto è il primo inseguitore di Gianmarco Quaresmini in classifica.

Detto che tra i più esperti anche Matteo Malucelli e Riccardo Agostini sono apparsi competitivi, a fine sessione Bertonelli era soddisfatto del lavoro svolto, pur sottolineando proprio il fatto che “c’è stata confusione con le gomme, tra chi ha usato Michelin nuove, usate e vecchie, come noi, quindi riferimenti veri e propri non ce ne sono, impossibile fare una previsione, vediamo di essere davanti, soprattutto con il secondo set, che sarà cruciale per fare almeno due crono fatti bene”.

Con gli inseguitori in caccia, ha destato una certa sorpresa vedere Quaresmini piuttosto indietro nella lista tempi e soprattutto lontanissimo, a oltre 2 secondi da Cerqui.

L’alfiere Dinamic e attuale capoclassifica ha spiegato il motivo delle difficoltà vissuta nelle libere e ha immediatamente dato appuntamento alla qualifica. “Non sto usando la mia vettura, impegnata a Silverstone - ha raccontato il pilota bresciano -, l’ho trovata completamente diversa e non mi sono trovato. Avevo tanto sottosterzo, era impossibile per me riuscire ad andare forte. Abbiamo visto ciò che dobbiamo fare per metterci allo stesso livello degli altri e si lavora con i ragazzi del team per sistemare tutto il setup ed essere pronti per quando davvero conta, cioè in qualifica. Sono tranquillo perché so che si tratta solo del fatto di metterla a punto bene e poi ci siamo”.

A proposito di lavoro, è iniziato in salita il weekend del team Ombra. Mentre Leo Caglioni già al venerdì ha ritrovato verve con il secondo posto e in qualifica sarà certamente da tenere d’occhio, la sfortuna stavolta ha bersagliato Pietro Armanni.

Il rookie bresciano aveva iniziato le libere mostrando un buon passo ieri pomeriggio, ma poi ha subìto un danno al propulsore e la squadra ha dovuto immediatamente prodigarsi per cercare di rimetterlo in pista per la qualifica, che in mattinata deciderà la griglia di partenza di entrambe le gare del weekend come da nuovo regolamento Porsche Carrera Cup Italia.