Carrera Cup Italia | Mugello: si riparte da Ten Voorde - Bertonelli

E' un piccolo "amarcord" la prima fila di gara 2 della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit, in partenza oggi a completamento del terzo round stagionale. Se ieri Marvin Klein, fra pole e vittoria, è riuscito ad arginare Larry Ten Voorde, l'olandese stavolta scatterà lui dalla prima casella (1'50"327 il miglior secondo giro assoluto delle qualifiche).

Il che si traduce nell'ennesima occasione per trovare un ulteriore gap in classifica nei confronti dei suoi più immediati inseguitori, ovvero lo stesso Klein, che si accomoderà in terza piazza oggi, e Keagan Masters, che scatterà dall'ottava.

L'amarcord, però, riguarda Diego Bertonelli. Toccherà al driver toscano, proprio sul circuito di casa, provare per primo a bruciare il campione in carica dalla prima fila, che i due condivisero proprio in occasione dell'esordio di Ten Voorde in Carrera Cup Italia, in entrambe le gare del primo round della scorsa stagione, disputato nel maggio 2023 a Misano.

In questo caso la cornice sarà quella del Mugello e Bertonelli dovrà naturalmente guardarsi anche da chji lo segue sullo schieramento, ovvero Klein, Flynt Schuring, Aldo Festante, Lirim Zendeli, Simone Iaquinta e Masters.

In gara 2 è in effetti attesa la stessa bagarre vissuta nin qualifica, che con il sistema dei secondi migliori tempi ha rimescolato abbastanza la griglia rispetto a quella di gara 1 e soprattutto vede i primi 10 racchiusi in appena 3 decimi e i primi 18 in soli 9 decimi!

Se non è un record per il monomarca Porsche, poco di sicuro ci manca, mentre la corsa odierna inizierà a pesare anche in ottica classifica Team, in decisa evoluzione rispetto a Misano e Imola, con Target Competition e Ombra Racing in risalita nel confronto con i campioni in carica di Dinamic Motorsport e l'occasione di prima mini-fuga stagionale nelle mani dell'Enrico Fulgenzi Racing.

Di seguito, i risultati delle qualifiche per gara 2 (occhio ai minimi distacchi) che di fatto rispecchiano anche la griglia di partenza di oggi.

Le qualifiche per gara 2