Carrera Cup Italia | Mugello: Scanzi al rientro dopo 10 anni con "omaggio" a Firenze

Leggere il nome di Giacomo Scanzi nella entrylist del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia per il round in corso al Mugello ha sorpreso non poco.

Una delle due colonne di Ghinzani Arco Motorsport, team che dirige con Emilio Callioni, il team manager bresciano ha deciso di indossare di nuovo tuta e casco e rimettersi in gioco nella tappa di casa del Centro Porsche Firenze, la cui 911 GT3 Cup è appunto schierata dalla squadra.

A Misano, nel round inaugurale della stagione, fu il figlio Carlo a condurla a punti in Michelin Cup. A Vallelunga fu Eric Brigliadori a condurla fra i “pro” nella sua prima presenza in assoluto in Carrera Cup.

Proprio il giovane rookie sembrava in procinto di prendere il via anche al round del Mugello (ha pure svolto i test la scorsa settimana), ma all’ultimo ha dovuto rinunciare per questioni private. La porta, anzi, la portiera rimane aperta per Monza alla ripresa del campionato in settembre.

Nel frattempo nell’abitacolo della 911 GT3 Cup si accomoderà appunto Giacomo Scanzi. Il suo ritorno segna 10 anni dall’ultima volta, quando nel 2013 disputò la serie di Porsche Italia che a quei tempi schierava il modello “997”, naturalmente meno evoluto dell’attuale.

Ci sarà da “lavorare”, insomma, anche se Scanzi per prepararsi ha già girato in pista a Monza e statisticamente in Carrera Cup vanta comunque un record non banale e mai scontato, cioè quello di essere stato il primo gentleman driver a salire sul podio dell’assoluta nella storia del monomarca.