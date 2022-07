Carrera Cup Italia | Mugello: Quaresmini tenta la prima mini-fuga

Carica lettore audio

E’ ancora presto per parlare di fuga, ma quella in cui si ritrova Quaresmini grazie al successo artigliato in gara 1 ieri e ad alcune circostanze favorevoli (jump start a Cerqui) è a tutti gli effetti la prima mini-fuga nella stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia.

Nel terzo round in corso al Mugello Circuit, che ora attende l’atto finale di gara 2 oggi alle 12.30, il campione 2018 in forze al team Ombra ha ritrovato in modo clamoroso (da quinto a primo al via dopo due curve) quella vittoria che gli mancava dal 2020 e alla quale erano seguiti una lunga sfilza di podi e un paio di delusioni nelle rincorse al titolo. Con anche qualche evento figlio soprattutto della malasorte.

Facendo i conti dopo il rocambolesco sabato vissuto sul circuito toscano, il pilota bresciano vanta ora 104 punti (ingordo, ieri si è preso anche il punto aggiuntivo del giro più veloce), 21 in più di Bertonelli, dopo il terzo posto di gara 1 risalito secondo in classifica con 83 punti scavalcando la coppia di Ghinzani Arco Motorsport in vetta alla vigilia: Amati, mai competitivo per i vertici fin dalle libere, è terzo a 80 punti; Cerqui, penalizzato e solo 23esimo ieri dopo aver perso i punti del quinto posto, da primo è invece sceso quarto con 79 punti, ovvero da più 6 a meno 25 rispetto a Quaresmini.

Non rischiando oltre in gara 1 per riprendersi il comando che si era conquistato grazie alla sua prima pole position stagionale, con il secondo posto Malucelli è risalito quinto in campionato, ancora un po' distante dalla vetta, 42 i punti da recuperare, ma chiaramente con del potenziale da sfruttare a partire già dalla odierna gara 2.

Sempre Quaresmini permettendo, ovviamente, che dopo la vittoria ritrovata non stava nella pelle, mostrando nel contempo una matura lucidità: “Sono al settimo cielo! Ho fatto una delle partenze migliori della mia vita. Poi ero fiducioso sulla macchina, sapevamo che il lavoro fatto con la squadra dopo le qualifiche, nelle quali non eravamo a posto al 100% e il mio giro non è stato perfetto, era veramente buono e lo abbiamo dimostrato”.

Ora sei primo in campionato…

“Direi che non è male! Avanti così! Una vittoria del genere, fra l’altro sul mio circuito preferito, dà tanto morale, soprattutto perché mancava dal 2020. Lo scorso anno ho fatto 7 podi, tanti, quest’anno finora avevo fatto 3 secondi posti consecutivi, finalmente è arrivato il successo!”

Forse nella giornata nella quale era più difficile aspettarsela visto che scattavi quinto...

“A livello di potenziale guardando alla sola qualifica avrei detto che sarebbe stato impossibile. Ma a volte l’impossibile diventa possibile...”

E ti sei rifatto anche rispetto alla beffa dell’ultima curva dello scorso anno, quando Cerqui ti superò alla Bucine a pochi metri dal traguardo e vinse...

“Ho ancora fresco il ricordo di quella beffa. Era come un nodo alla gola e ho dato tutto. Non so se si è visto in tv, ma all’ultimo giro, pur avendo vantaggio e sapendo che avrei potuto fare la traiettoria normale, all’ultima curva sono rimasto tutto stretto e l’ho percorsa 10 km/h più piano per evitare qualsiasi sorpresa!”