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Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti da record per la pole!

In una qualifica tiratissima, l'alfiere del Team Q8 Hi Perform batte il capoclassifica Bristot e corona uno splendido duello con il nuovo limite di 1'48"731, guadagnando la partenza al palo in gara 1 oggi alle 15.40 (diretta DAZN), primo match per il titolo. Terzo è Van Soelen, mentre in Michelin Cup è sorpresa Galli e battistrada in difficoltà

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 10:16

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Pietro Delli Guanti, team Q8 Hi Perform

Foto di: AG Photo

Al Mugello Circuit è una qualifica-show ad aprire il cruciale sabato dell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026. Pietro Delli Guanti strappa una pole position da record e si posizionerà davanti a tutti nella gara 1 di oggi pomeriggio alle 15.40 (diretta DAZN e www.carreracupitalia.it), che potrebbe già decidere la corsa al titolo visto che il leader Andrea Bristot, autore del secondo miglior crono, scatterà in prima fila al fianco del rivale diretto, l'unico che matematicamente può ancora superarlo.

Delli Guanti ha trovato il giro record delle 911 GT3 Cup con il secondo set di Michelin nuove girando in 1'48"731, riferimento che migliora di 3 decimi il 49"0 di Marvin Klein (2025). per l'alfiere del Team Q8 Hi perform è la prima pole position guadagnata per gara 1 nel monomarca tricolore e arriva nel momento "giusto", immediatamente dopo la nomination come vincitore del Talent Pool come miglior under 23 della stagione e con la corsa al titolo ancora aperta.

Anche se l'impresa di portare la contesa almeno fino a gara 2 domenica non sarà affatto facile per il 22enne drive rdi origini pugliesi, visto che Bristot, secondo in qualifica a 155 millesimi da Delli Guanti, potrà anche permettersi di controllare e gestire le evoluzioni della corsa in programma oggi pomeriggio.

Il leader di campionato con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport si è inoltre preso la pole per gara 2, ma questa è un'altra storia e andrà in scena domani. Intanto, sulla griglia di gara 1 alle spalle dei due battistrada sarà Senna Van Soelen ad aprire la seconda fila con il team Target, a sua volta a caccia del titolo riservato alle squadre.

L'olandese, staccato di mezzo secondo dal poleman, apre un terzetto tutto targato Talent Pool che completa la top-5 con i britannici Callum Voisin (Ombra Racing) e Harley Haughton (Fulgenzi Racing) in evidenza e rispettivamente a conquistare il quarto e quinto posto in griglia staccati di 6 e 7 decimi.

A soli 12 millesimi da Haughton, Gianmarco Quaresmini ha chiuso la qualifica di stamattina in sesta posizione con Prima Ghinzani, precedendo l'altro bresciano Alberto Cerqui, che con Ebimotors ha concluso a 8 decimi da Delli Guanti e preceduto di un soffio Aldo Festante, chiamato anche lui a dare una mano al team Target nel duello con Dinamic Motorsport.

Un po' a sorpresa, la top-10 è completata dalla terza 911 GT3 Cup della squadra altoatesina, affidata al tedesco nativo di Brunico Max Mutschlechner, che sembra aver preso le giuste misure alla Carrera Cup Italia dopo l'esordio di Misano, e dall'olandese con passaporto anche danese Hjelte Hoffner, decimo con The Driving Experiences al rientro nel monomarca tricolore che ha frequentato nel 2025.

Tra i migliori non c'è Lirim Zendeli, che con BeDriver era stato il più veloce sia nelle libere venerdì sia soprattutto giovedì nel test a Michelin nuove. Il tedesco è il protagonista dell'importante colpo di scena verificatosi a metà qualifica, quando, girandosi nell'approccio alla Scarperia, è finito in testacoda e fuoripista alla successiva Palagio nel suo primo reale tentativo di giro veloce: a quel punto è stato costretto a dire addio alla lotta per la pole.

Alla bandiera a scacchi, mentre Delli Guanti e Bristot sono stati gli unici ad abbattere il muro dell''1 e 49, in tutto 16 piloti sono riusciti a scendere sotto all'1 e 50: alla top-10, si aggiungono nell'ordine Nathan Schaap (Ombra Racing), William Mezzetti (Dinamic Motorsport), un convincente Eugenio Pisani (anche lui DInamic), Marco Butti (TDE), Diego Bertonelli (BeDriver) e Paul De Prenteer (TDE)

In gara 1 saranno scintille anche in Michelin Cup, categoria nella quale i battistrada in classifica Andrea Girondi e Cesare Brusa saranno costretti a inseguire. In qualifica, infatti, svetta un sorprendente quanto mai efficace Andrea Galli, che gira più veloce di tutti e sarebbe in pole di categoria per entrambe le gare.

Non fosse che il driver lombardo di Ebimotors oggi dovrà scontare una penalità in griglia per le infrazioni accumulate sulla sua patente a punti e dunque in gara 1 scivola a fondo schiermanto, con il compagno di squadra Alex De Giacomi che così eredità la pole, che così resta nelle mani di Ebimotors.

Attenzione perché De Giacomi è terzo nella generale di Michelin Cup e in gara 1 al suo fianco si accomoderà Stefano Stefanelli con il team Malucelli, che a sua volta è quarto all'inseguimento del capoclassifica Girondi, che scatterà quarto di categoria con Fulgenzi Racing, e di Brusa, che con Prima Ghinzani è terzo e quindi comunque davanti al leader torinese. Davvero un "puzzle" tutto da comporre oggi pomeriggio...

La qualifica per gara 1

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