Carrera Cup Italia | Mugello: Klein centra una pole d'autore

Premiano Marvin Klein con un "quasi record" le qualifiche, davvero caombattute, del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso al Mugello Circuit.

Per gara 1 di oggi alle 15.50, che sarà trasmessa in diretta e on demand su Dazn (anche in modalità gratuita) e in live streaming su www.carreracupitalia.it, il bi-campione francese di Target Competition si accomoderà dunque in pole position, intascando anche i primi 2 punti del weekend grazie al colpo di reni trovato nel finale.

Una pole position d'autore firmata in 1'49"772, a un soffio dal limite assoluto delle 911 GT3 Cup "992" sul circuito toscano, dove stamattina era leggermente più caldo di quanto previsto, fattore che in generale sarebbe costato qualche centesimo.

Al fianco di Klein, nella prima fila di gara 1 si accomoderà Larry Ten Voorde. L'olandese di Fulgenzi Racing non ha trovato lo spunto decisivo, ma ha comunque staccato un ottimo crono (seppure a oltre 3 decimi dal francese, unico ad abbattere il muro dell'1 e 50) e soprattutto si è guadagnato la pole per gara 2.

Il suo inseguitore più vicino in classifica generale, Keagan Masters, in gara 1 scatterà invece soltanto settimo. Il sudafricano del Team Q8 Hi Perform ha infatti girato a 7 decimi dalla vetta, non riuscendo nell'affondo decisivo e ritrovandosi così dietro a diversi protagonisti a sorpresa.

Dietro Klein e Ten Voorde, in seconda fila si accomoderanno Aldo Festante, velocissimo con DInamic Motorsport soprattutto nei primi due settori del Mugello e a fine prove a mezzo secondo dalla pole (mentre il compagni di squadra Francesco Braschi è solo 15° dopo vari "litigi" con i track limits), e Flynt Schuring, l'altro olandese di Fulgenzi Racing capace di confermarsi lì davanti a soli 42 millesimi dal driver campano dopo le positive prove libere di ieri e miglior "under" dello Scholarship Programme.

La prima 911 Gt3 Cup di Ombra Racing ha completato la top-5 con Lirim Zendeli anche lui sugli stessi riscontri di chi lo precede. In terza fila il pilota tedesco, risultato anche il migliore fra i rookie della Carrera Cup, troverà Diego Bertonelli, che paga un errorino e a mezzo secondo dalla pole si qualifica sesto: tra Festante 3° e il toscano del team TDE la differenza è di soli 9 centesimi!

Al fianco di Masters, invece, dalla quarta fila scatterà Simone Iaquinta, ottavo a fine turno con la 911 GT3 Cup di Prima Ghinzani Motorsport dopo essere stato il più veloce con il primo treno di Michelin nuove. E infatti il già due volte campione con il secondo set non è riuscito a trovare il giro giusto per migliorarsi.

In top-10 trovano quindi posto Oliver Gray, il giovanissimo britannico di Ombra Racing sempre più in progressione sulla 911 GT3 Cup nella sua stagione d'esordio, e Alberto Cerqui, che completa la quinta fila con BeDriver davanti a Janne Stiak (Target Competition), Steven Giacon (Villorba Corse), Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT) e Senna Van Soelen, l'olandese alla prima assoluta nel monomarca di Porsche Italia con Target Competition.

La battaglia per la pole è stata tostissima anche in Michelin Cup e pure in questo caso ci è voluto un giro d'autore nel finale per avere la meglio. A compierlo il campione in carica Alberto De Amicis (1'51"533), chiamato a rimontare nella classifica di categoria.

E' dunque una pole fondamentale per l'alfiere di Ebimotors, che in classe ha preceduto un pimpante Stefano Stefanelli, secondo a meno di 2 decimi con il Team Malucelli nel round di casa, e il compagno di squadra Paolo Gnemmi, terzo e il migliore fra i battistrada della classifica di campionato.

L'attuale leader Francesco Fenici (Raptor Engineering), seppure a soli 3 decimi da De Amicis, scatterà invece dalla sesta posizione della categoria, preceduto da Alex De Giacomi, quarto con Tsumani RT, e da Cosimo Barberini, in top-5 con Prima Ghinzani nella sua prima volta sulla 911 GT3 Cup. Tra l'altro come STefanelli anche lui da padrone di casa.

La qualifica per gara 1