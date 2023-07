Carrera Cup Italia | Mugello: Malucelli vola in pole!

Matteo Malucelli si guadagna un'importantissima pole position per gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia di oggi pomeriggio al termine di una qualifica molto emozionante che dopo una veloce bandiera rossa alla ripresa ha visto il driver forlivese beffare Alberto Cerqui a pochi secondi al termine.

Malucelli e il suo team volano così in pole position come a Vallelunga e come 12 mesi fa sempre al Mugello e sempre risultando gli unici ad abbattere il muro dell'1 e 50 grazie a un brillante 1'49"723. Battuto di quasi 4 decimi Cerqui, dunque, ma il pilota di BeDriver con due crono in fotocopia (solo 2 i millesimi di differenza!) come un orologio svizzero si è preso la pole position di gara 2 di domenica, che in prima fila vedrà i due protagonisti schierati a caselle invertite.

Sia in gara 1 sia in gara 2 la seconda fila sarà invece interamente occupata dalle 911 GT3 Cup di Villorba Corse grazie alle convincenti performance di Riccardo Agostini e Benny Strignano, che hanno concluso il turno rispettivamente a 4 e 5 decimi dal leader.

Leggermente più staccati, in gara 1 scatteranno dalla terza fila Diego Bertonelli e Leonardo Caglioni. Per il primo, che con Bonaldi Motorsport è l'inseguitore più vicino in classifica a Gianmarco Quaresmini tra quelli presenti al Mugello, gara 1 rappresenta una bella occasione per avvantaggiarsi proprio sul leader di campionato, che con Dinamic Motorsport, così come nelle libere, ha sofferto anche in qualifica e ha concluso soltanto 16esimo a 1"3 da Malucelli.

Per Caglioni sarà invece l'occasione del riscatto con Ombra Racing dopo lo stallo in partenza di Vallelunga e un inizio di stagione inatteso e difficile, oltre che poco fortunato.

La quarta fila ritrova due protagonisti mancati ai piani alti nelle due precedenti tappe, cioè Andrea Fontana con la 911 GT3 Cup di Ebimotors ed Enrico Fulgenzi con la sua EF Racing, mentre la top-10 è completata da Artem Slutskii, che conferma l'ottima verve mostrata già nelle libere con Target Competition, e Jorge Lorenzo, ottimo protagonista con il Team Q8 Hi Perform.

Il maiorchino pluricampione della MotoGP ha concluso a soli 8 decimi dalla pole e un po' di amaro in bocca gli è rimasto per il fatto che la sua prestazione è in realtà a solo un decimo dalla top-5, riscontro che ne denota la bontà, oltre al fatto che Lorenzo in gara 2 scatterà da un'interessante terza fila.

In 11esima posizione si è quindi qualificato Pietro Armanni dopo che il team Ombra ha risolto i problemi tecnici riscontrati nelle libere dal rookie bresciano, che sullo schieramento. di gara 1 precederà Aldo Festante (il più veloce in Dinamic Motorsport) e Alberto De Amicis.

Il driver di Ebimotors si conferma imbattuto in Michelin Cup. Sia in gara 1 sia in gara 2 si accomoderà in pole position di categoria, seguito dal compagno di squadra Paolo Gnemmi e da Francesco Maria Fenici con la 911 GT3 Cup di AB Racing, mentre Alex De Giacomi (Tsunami RT) è un po' attardato superato anche da Gianluca Giorgi (BeDriver) e Max Montagnese, apparso ancora in crescendo con il Team Malucelli.

Infine, due sono gli oscar della sfortuna da assegnare in queste qualifiche. Il primo va ad honorem a Lorenzo Ferrari. Il piacentino di Raptor Engineering si è qualificato 15esimo ma in realtà pochi secondi dopo (era già sul rettilineo finale) della bandiera rossa (esposta per l'uscita in ghiaia di Livio Selva alla San Donato a 4 minuti dal termine) era riuscito a trovare il quarto tempo, poi ovviamente cancellato come da regolamento.

Sfortunatissimo anche il rookie americano Alexandre Papadopulos, che come a Vallelunga non ha potuto settare neppure un crono sul giro ed è rientrato al pit dopo pochi minuti.

Dopo che i primi 4 punti del weekend se li sono divisi i poleman Malucelli e Cerqui, gara 1 prende il via oggi pomeriggio alle 16.45 con diretta tv su Sky Sport Action (canale 205 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Matteo Malucelli Team Malucelli 1'49”723 02. Alberto Cerqui BeDriver +0"398 03. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"481 04. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"583 05. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"762 06. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"827 07. Andrea Fontana Ebimotors +0"835 08. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"851 09. Artem Slutskii Target Competition +0"883 10. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"883 11. Pietro Armanni Ombra Racing +1"076 12. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"119 13. Alberto De Amicis Ebimotors +1"154 14. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"229 15. Lorenzo Ferrari Raptor Engineering +1"299 16. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +1"319 17. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"361 18. Zakhar Slutskii Target Competition +1"594 19. Kang Ling Ombra Racing +1"612 20. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"769 21. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"063 22. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"335 23. Gianluca Giorgi BeDriver +2"352 24. Marçal Muller EF Racing +2"683 25. Max Montagnese Team Malucelli +2"894 26. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"936 27. Marco Galassi Team Malucelli +3"302 28. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"500 29. Giacomo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +4"180 30. Johannes Zelger Tsunami RT +4"339 31. Massimo Navatta Raptor Engineering +5"301 32. Huilin Han AB Racing +5"853 33. Alexandre Papadopulos Tsunami RT NO TIME