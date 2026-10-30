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Carrera Cup Italia | Mugello: occhio all'... occhio. E al "Var"!

Le nuove telecamere istallate in T5 e alle Biondetti hanno fatto lievitare le infrazioni di track limit nell'ultimo round del monomarca Porsche, garantendo maggior giustizia sportiva e il rispetto delle traiettorie, ma creando anche il primo, immediato caso di revisione nel post libere...

Gianluca Marchese

Pubblicato: 30 ott 2026, 17:41

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Telecamera "anti-track limits" istallata al Mugello Circuit

Foto di: AG Photo

C'era da aspettarselo. Ormai non si fa più in tempo a istallare una telecamera che in qualsiasi evento sportivo non diventi una sorta di Var di calcistico riferimento (dove però l'utilizzo è debitamente normato).

Nel caso specifico ci riferiamo ai nuovi dispositivi ottici istallati al Mugello CIrcuit per controllare in maniera sempre più precisa le infrazioni di track limit e in particolare quelle in T4-5 (la Materassi-Borgo San Lorenzo) e soprattutto in T14-15 (le Biondetti), dove in precedenza per i commissari era davvero complicato pizzicare le irregolarità a occhio nudo.

La novità è stata immediatamente notata già ieri nel corso del giovedì di test dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso sullo storico tracciato toscano. Il numero di track limit scovati lievitava in maniera fin troppo rapida rispetto ai tradizionali standard del Mugello.

Addirittura quattro piloti, Quaresmini, Delli Guanti, Butti e Mezzetti, hanno dovuto scontare 10 minuti di sosta forzata ai box per la bandiera nera che si son visti affibbiare proprio per l'elevato numero di infrazioni commesse in quelle due sezioni del circuito.

Oggi, nelle libere, è invece toccato a Berta farne le spese. E sotto il profilo di garantire maggior giustizia sportiva (quindi risultati più limpidi) e maggior rispetto delle regole e delle traiettorie di una pista la novità ha funzionato davvero bene.

Anche se una "controindicazione" si è verificata proprio sul finire delle prove del venerdì, quando a Zendeli è stato tolto il miglior crono pochi secondi dopo averlo segnato, per poi restituirglielo nelle ore successive a seguito di revisione. Una sorta di Var, appunto.

In fin dei conti, malgrado abbia cambiato il volto di una classifica, l'episodio resta marginale proprio perché verificatosi in un turno non ufficiale con, tra l'altro, nulla in palio.

La circostanza resta però un avviso per quanto il monomarca di Porsche Italia e tutte le serie tricolori impegnate nella finalissima del Mugello vivranno da domani e poi anche domenica, quando si decideranno i titoli in palio. L'auspicio è che non ci si riduca a dover valutare ogni volta il millimetro, quindi, che il nuovo sistema sia utilizzato nella maniera ideale.

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