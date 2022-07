Carrera Cup Italia | Mugello: Malucelli ok nel "forno" delle libere

Carica lettore audio

Dal "forno" delle prove libere del venerdì al Mugello emerge Matteo Malucelli, autore del miglior crono di una caldissima giornata nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia. Il driver del Team Malucelli ha sfruttato bene il tentativo a Michelin nuove montate quando ancora mancava oltre mezzora al termine della sessione.

Per il romagnolo, che in classifica è all'inseguimento dei battistrada e ha necessità di cogliere punti preziosi in questo round di metà-campionato, il crono di giornata dice 1'50"350, riscontro già interessante e al di sotto dei limiti visti la scorsa settimana nei test.

Dietro a Malucelli, nel finale si è issato un pimpante Benny Strignano, anche lui a gomma nuova e apparso molto a suo agio sulla 911 GT3 Cup di Villorba Corse. Il giovane pilota pugliese si è fermato a 111 millesimi dalla vetta in quella che è stata la sua miglior sessione di sempre nel monomarca di Porsche Italia. Strignano ha preceduto Leonardo Caglioni, che con Ombra Racing è terzo a 7 decimi ma con intertempi in linea con chi lo precede.

In top-5 entrano quindi Alberto Cerqui, quarto a 9 decimi con Ghinzani Arco Motorsport, e Alessandro Giardelli, atteso a una prova di rilievo con Ebimotors e per ora buon quinto a 1"1. Nel giro di meno di 3 decimi seguono altri protagonisti attesi come Diego Bertonelli (BeDriver), Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing), Stefano Monaco (Dinamic Motorsport), Giammarco Levorato (Tsunami RT), Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport), che completa la top-10, Keagan Masters (AB Racing) e Giorgio Amati.

Il giovane alfiere di Ghinzani Arco Motorsport, primo inseguitore del compagno di squadra Cerqui in classifica generale, ha dunque concluso 12esimo a 1 secondo e 4 decimi.

In una Michelin Cup priva, almeno al momento, di Alex De Giacomi, assente in questo venerdì di libere, ha staccato un ottimo riferimento Alberto De Amicis con la 911 GT3 Cup di Ebimotors. Il driver di Guidonia con 1'52"255 precede in classe Luca Pastorelli, a mezzo secondo con Kripton Motorsport, e il poco più staccato Francesco Maria Fenici, terzo con AB Racing davanti a Piero Randazzo (Ombra Racing) e il duo Ebimotors formato da Paolo Gnemmi e Gianluca Giorgi.

Quest'ultimo ha determinato anche l'unica full course yellow della sessione (rimasta attiva per pochi minuti) a poco più di un quarto d'ora dalla fine dopo essere rimasto insabbiato in conseguenza di un fuoripista in uscita della Palagio mentre era impegnato in un giro "buono", visti gli intertempi che stava facendo segnare.

Altro rientrante in campionato era Max Montagnese (Team Malucelli), entrato in top-10 di classe e soddisfatto dei crono fatti segnare all'esordio con la nuova 911 GT3 Cup, mentre solo ottavo di categoria è il campione in carica Marco Cassarà, in azione con pneumatici usati con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering.

Nella Silver Cup la spuntano Matteo Rovida e BeDriver per soli due decimi su Davide Scannicchio (ZRS Motorsport), seguito, un po' più staccati, da Luigi Peroni e da Paolo Venerosi, entrambi alfieri Ebimotors.

Dopo la sessione odierna, sabato si riaccendono i motori con i turni ufficiali. Appuntamento con le qualifiche dalle 9.50 alle 10.50, cruciali per i primi 3 punti da assegnare nel weekend e per la pole position e la griglia di partenza di gara 1, al via alle 16.10 (diretta tv Sky Sport Arena e live streaming www.carreracupitalia.it).

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Matteo Malucelli Team Malucelli 1’50”350 02. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"111 03. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"723 04. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"915 05. Alessandro Giardelli Ebimotors +1"163 06. Diego Bertonelli BeDriver +1"200 07. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +1"220 08. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +1"295 09. Giammarco Levorato Tsunami RT +1"364 10. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +1”398 11. Keagan Masters AB Racing +1"405 12. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +1"446 13. Aldo Festante Raptor Engineering +1"637 14. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +1"741 15. Alberto De Amicis Ebimotors +1"905 16. Enrico Fulgenzi EF Racing +2"114 17. Luca Pastorelli Krypton Motorsport +2"484 18. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +2"547 19. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"569 20. Piero Randazzo Ombra Racing +2"835 21. Risto Vukov GDL Racing +3"112 22. Paolo Gnemmi Ebimotors +3"227 23. Gianluca Giorgi Ebimotors +3"362 24. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi perform +3"372 25. Pablo Biolghini Racevent +3"529 26. Marco Cassarà Raptor Engineering +3"632 27. Johannes Zelger Tsunami RT +4"295 28. Max Montagnese Team Malucelli +4"394 29. Matteo Rovida BeDriver +5"933 30. Mike Knutzov EF Racing +6"037 31. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +6"108 32. Luigi Peroni Ebimotors +6"679 33. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +6"758 34. Max Donzelli Raptor Engineering +7"313 35. Marco Parisini Team Malucelli +12"733