Carrera Cup Italia | Mugello: Masters "firma" lo Scholarship Programme

La stagione 2022 della Porsche Carrera Cup Italia ha calato il sipario nel pomeriggio del Mugello con la nomination dello Scholarship Programme. Autore di una seconda parte di stagione quasi perfetta con tanto di pole, giro più veloce e vittoria ieri in gara 1, Keagan Masters è stato scelto da coach Andrea Boldrini coadiuvato dallo staff di Porsche Italia per partecipare all'International Shoot Out.

Naturalmente non soltanto i risultati hanno pesato sulla nomination del 22enne rookie sudafricano di AB Racing, che ormai è una realtà del monomarca tricolore ed è apparso davvero emozionato all'annuncio dato all'interno della hospitality Porsche davanti a tutti i giovani colleghi della Scholarship.

Come wild card (la Carrera Cup Italia negli ultimi anni è spesso riuscita a inviare entrambi i nominati e quindi l'intero staff incrocia le dita) è stato scelto Giorgio Amati (Ghinzani Arco Motorsport), il cui weekend toscano è stato davvero in salita tra qualche sfortuna e l'eccessiva irruenza di gara 1 nell'attacco a Benny Strignano.

Per Masters ed eventualmente Amati l'appuntamento con l'International Shoot Out è previsto a Jerez de la Frontera in novembre (intorno al 20), una bella opportunità per i migliori giovani delle varie Carrera Cup nazionali per diventare pilota ufficiale Junior Porsche.