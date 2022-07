Carrera Cup Italia | Mugello: Malucelli si conferma e Strignano sorprende

Carica lettore audio

Non è facile analizzare il turno di libere appena concluso nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso al Mugello Circuit. A parte chi si è senza dubbio nascosto almeno un po' o chi ha solo provato con gomma usata, la full course yellow esposta a 17 minuti dalla fine con successiva ripresa con soli 10 minuti a disposizione della maggior parte dei piloti per provare a gomma nuova ha di fatto trasformato la sessione quasi in una concitata mini-qualifica.

E a quel punto il traffico ci ha messo lo zampino. Così, il miglior tempo di Matteo Malucelli, settato a oltre mezz'ora dal termine in 1'50"350, ha resistito abbastanza agevolmente. L'unico ad avvicinarlo, a 111 millesimi, è stato un sorprendente Benny Strignano, secondo di giornata con Villorba Corse, mentre Leo Caglioni ha chiuso terzo a 7 decimi con Ombra Racing.

Insomma, i primissimi della classifica sono tutti rimasti un po' più staccati, a partire dal capoclassifica Alberto Cerqui (4°), mentre il comapgno di squadra Giorgio Amati è solo 12esimo, mentre Diego Bertonelli è sesto e Gianmarco Quaresmini settimo.

Un bel rompicapo per lo stesso Malucelli, come il pilota romagnolo spiega chiaramente nel post-libere, dominate come in occasione del precedente round a Misano: “Oggi abbastanza bene, in realtà non si capisce molto perché anche altri hanno messo gomma nuova, però senza riuscire a sfruttarla. Io ho fatto un primo giro buono, visto il tempo non ho insistito nel secondo tentativo. Volevo solo provare come rispondeva la macchina e mi sono accontentato. La pista non è male ma non mi è sembrato migliorasse durante la sessione, in qualifica il tempo dovrebbe essere più basso, anche se è difficile fare previsioni. Nei test della scorsa settimana non si andava sotto all’1 e 51, oggi questo 50 e 3 mi ha sorpreso”.

Nel paddock sfoggia un bel sorriso Strignano, alla miglior prova libera personale nel monomarca di Porsche Italia e più "aperto" di Malucelli su domani: “Abbiamo provato un po’ di cose, avevamo già fatto un buon setup a gomma usata ed eravamo competitivi. Poi nel finale abbiamo provato gomma nuova e abbiamo trovato il giusto equilibrio, sono molto contento. In qualifica useremo quanto fatto oggi come base di partenza, già ora avrei potuto fare qualcosa meglio, ma domani forse servirà almeno un 49 alto per stare nei primi cinque...”.

E in effetti già il tempo ideale assoluto di questa sessione la dice lunga, visto che sarebbe stato un 1'49"999. Neanche a farlo a posta un millesimo sotto il muro dell'1 e 50. Un muro al quale pensa anche il terzo di oggi, Caglioni: "E’ stata una bella sessione. Sono contento sia del passo a gomma usata sia con gomma nuova, anche se non ho fatto un giro perfetto. Anche la macchina molto bene, ma oggi la pista non era velocissima, se in qualifica migliora, e dovrebbe fare più fresco, si dovrà fare molto meglio, io comunque punto sempre in alto”.