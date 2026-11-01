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Carrera Cup Italia | Mugello: l’ordine dopo il caos!

Ecco tutte le nuove situazioni di campionato dopo la pazza corsa di ieri, tra contatti, incidenti, penalità e il titolo finito nelle mani di Bristot dopo una lunga attesa dovuta all’investigazione effettuata dai commissari nel post gara 1

Gianluca Marchese

Pubblicato: 1 nov 2026, 07:23

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Porsche Carrera Cup Italia al Mugello

Foto di: AG Photo

Che la notte di Halloween era di lì a venire si sapeva, ma al Mugello Circuit era difficile immaginare un sabato così da brividi (e anche spaventi, visto il crash tra Tauscher e l’incolpevole Zendeli, conclusosi per fortuna senza conseguenze) nell’ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia. E non c’è dubbio che sia il caso di mettere ordine tra tutto quanto è successo in gara 1.

Primo: Zendeli, ovviamente. Il pilota tedesco di BeDriver, centrato lateralmente alla San Donato dal connazionale Tauscher, che per un precedente contatto provocato su Bertonelli non aveva più il controllo della vettura, era stato immediatamente soccorso e portato in ospedale per accertamenti a Borgo San Lorenzo, rimanendo comunque cosciente. Le condizioni non destavano particolari preoccupazioni, con il passare delle ore tutto si è risolto per il meglio e in serata Lirim è stato dimesso e ieri sera sul tardi è addirittura tornato nel paddock in hospitality.

Secondo: Bristot. Sì, è lui il campione 2026 e vincitore di ieri. Oggi può festeggiare scattando dalla pole position nell’ultima gara di una stagione che l’ha visto qualche volta peccare d’inesperienza e magari anche rischiare di rovinare tutto (anche ieri è finito sotto investigazione per le ripartenze dalle safety car e al contrario di Vallelunga stavolta non è stato penalizzato), ma il più delle volte dominare in qualifica e avere tutto sotto controllo in gara. Il titolo è strameritato.

Terzo: Delli Guanti. Sì, è lui il degno vicecampione 2026. Era davvero deluso per la mancata vittoria in gara 1 dopo il record in qualifica, ma l’occasione più importante per lui sarà il Porsche Junior Shoot Out di Portimano il 14-15 novembre. E chissà che oggi...

Quarto: Van Soelen. La gara che ha deciso le posizioni definitive della classifica generale si è concluso con il seguente ordine: Bristot, Delli Guanti e Van Soelen. Esattamente come in campionato. Per l’olandese, aldilà di qualche occasione persa che avrebbe potuto tenerlo in gioco fino all’ultimo, la missione è ora il titolo Team per Target. Con Festante formano una coppia dal potenziale importante, ma Dinamic è ancora lì in agguato (meno 19 punti) e Bristot scatta in pole in gara 2. Massima attenzione ai dettagli e vietato sbagliare per lui.

Quinto: gli altri. Non per ridurne l’importanza, tutt’altro, perché “gli altri“ hanno dimostrato anche ieri di esserci, anche se non con la stessa continuità. Il caos di gara 1 ha fatto per un po’ dimenticare la grande prova di Haughton, ad esempio. Per poco, lottando con Delli Guanti e Van Soelen, non si è preso un altro podio prima di concludere quarto con Fulgenzi Racing. Ma è un piazzamente sotto al podio più luccicante di quanto sembrerebbe scorrendo la classifica della corsa e soprattutto che gli permette di giocarsi la top-5 in campionato, dove ora occupa proprio la quinta posizione grazie al punto di vantaggio guadagnato ieri su Festante

Sesto: penalty. Gara 1 ha messo in evidenza un gruppo fin troppo arrembante. Già scritto del drive through per Gaillard per aver escluso il povero Brusa, Hoffner ha perso la top-10 conquistata per aver spinto fuori pista Schaap in partenza (decimo è così salito Marco Butti). Anche Tauscher è stato penalizzato, per la manovra sui portacolori BeDriver, ma naturalmente conta poco nel caso specifico. Conta invece la penalità presa da Girondi, che in un solo colpo, con un lungo alla San Donato, ha eliminato il rivale diretto De Giacomi e coinvolto anche gli sfortunati Berta e Martinez. Girondi ha così perso il podio di Michelin Cup a favore di Mowle.

Settimo: Michelin Cup, appunto. Dopo i colpi di scena di ieri, De Giacomi è matematicamente fuori dai giochi, anche se Ebimotors può comunque sperare in un buon risultato in gara 2 vista la pole di un pimpante Galli (2° ieri in ottima progressone). Brusa può ancora sperare, anche se a meno 9 da Girondi si fa dura. Il capoclassifica è ora a più tre su Stefanelli, che sul circuito di casa è sempre veloce e ieri lo ha dimostrato ancora una volta vincendo: se fa doppietta il titolo è suo, anche in caso di clamoroso ex aequo di punti! Di seguito la situazione aggiornata in ogni graduatoria.

Le classifiche

Assoluta: 1. Bristot 229; 2. Delli Guanti 197; 3. Van Soelen 156; 4. Quaresmini 129; 5. Haughton 109; 6. Festante 108; 7. Zendeli 90; 8. Cerqui 83; 9. Bertonelli 76; 10. Voisin 68.

Rookie: 1. Bristot 229; 2. Van Soelen 156; 3. Haughton 109; 4. Voisin 68; 5. Butti 61.

Michelin Cup: 1. Girondi 113; 2. Stefanelli 110; 3. Brusa 104; 4. De Giacomi 97 ; 5. Fenici 76.

Team: 1. Target 284; 2. Dinamic Motorsport 265; 3. BeDriver 202; 4. Prima Ghinzani 187; 5. Fulgenzi Racing 149.

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