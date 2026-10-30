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Carrera Cup Italia | Mugello: Van Soelen nelle libere al millesimo
L'olandese di target è il più veloce nel venerdì dell'ultimo round e precede di un'incollatura Zendeli e un sorprendente Schaap, mentre i duellanti per il titolo Bristot e Delli Guanti si marcano e restano in agguato. In Michelin Cup bene Stefanelli. Domani (sabato) le qualifiche alle 9.05 e il via di gara 1 alle 15.40 (diretta Dazn e web)
Gianluca Marchese
Modificato: 30 ott 2026, 13:43
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Senna Van Soelen svetta nelle libere del Mugello con il team Target
Foto di: AG Photo
Dopo il miglior crono di Lirim Zendeli nei test di ieri, il secondo nome che finisce a referto nell'ultimo e decisivo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso al Mugello è quello di Senna Van Soelen.
Il portacolori olandese del team Target, che in terra toscana cerca un nuovo titolo a squadra dopo quello del 2024, è stato il più veloce nel venerdì di prove libere, durante le quali ha svettato per pochi millesimi con il crono di 1'50"578, settato negli ultimi minuti del turno.
Un riferimento importante in ottica ritmo, ma non rilevante in assoluto come quello messo a segno da Zendeli ieri a sfiorare il record delle 911 GT3 Cup: del resto nel turno odierno team e piloti si sono concentrati soprattutto sul passo gara e anche nell'ulteriore verifica del degrado pneumatici.
Al Mugello è spesso un tema, ma, al contrario delle ultime edizioni, stavolta non si corre con il caldo estivo di metà luglio. Tutt'altro ed è tutto da verificare. Non è un caso che i 30 piloti al via siano scesi contemporaneamente in pista già nei primissimi minuti della sessione e che le simulazioni di qualifica a Michelin nuove siano state perlopiù effettuate ieri nel test.
Dove, appunto, svettò Zendeli in 1'49"271. Il tedesco di BeDriver si è mostrato competitivo anche oggi, per la verità, e a fine libere si è ritrovato a soli 11 millesimi da Van Soelen (in realtà aveva segnato anche un giro leggermente più veloce, ma gli è stato tolto proprio all'ultimo causa track limits).
Il terzo crono di Nathan Schaap, che con Ombra Racing ha da par suo sorpreso (soprattutto perché ha girato molto meno degli altri) e concluso a soli 15 milllesimi dal connazionale indica chiaramente l'equilibrio di questo inizio weekend, che tra l'altro immediatamente alle spalle del "podio" del venerdì ha visto piazzarsi i duellanti per il titolo assoluto.
Andrea Bristot ha infatti terminato la sessione con il quarto riferimento a quasi 2 decimi da Van Soelen, precedendo con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport il suo inseguitore Pietro Delli Guanti.
Per l'alfiere del Team Q8 Hi Perform, fresco vincitore del Talent Pool riservato agli under 23, è arrivata una top-5 che può far ben sperare, anche se nel suo caso, pur ancora sotto al muro dell'1 e 51, il gap dai migliori si avvicina ai 4 decimi.
Al rientro nel monomarca che lo scorso anno lo premiò come miglior giovane, Alexander Tauscher apre con Prima Ghinzani un agguerrito terzetto condiviso con il rookie britannico Callum Voisin (Ombra Racing) e il compagno di squadra Gianmarco Quaresmini.
I tre hanno girato sul piede del 51 netto precedendo, anche in questo caso per questione di millesimi, l'altro rookie britannico di questo 2026 Harley Haughton (Fulgenzi Racing) e il bresciano di Ebimotors Alberto Cerqui, ancora una volta immancabile in top-10.
In Michelin Cup è il padrone di casa Stefano Stefanelli a firmare il venerdì. Autore del 19esimo riscontro assoluto, l'alfiere del team Malucelli ha girato 7 decimi più veloce di Alex De Giacomi. Il bi-campione di Ebimotors ha a sua volta preceduto di un soffio Cesare Brusa, che con prima Ghinzani è anche lui pienamente coinvolto nella corsa al titolo della categoria.
Il driver lombardo insegue a un solo punto Andrea Girondi. Il torinese di Fulgenzi Racing, però, al Mugello finora è sempre rimasto un po' staccato dalla mischia di vertice e ha concluso il venerdì in quinta posizione staccato di oltre mezzo secondo da Brusa.
I conti, quelli veri, si faranno comunque da domani: nel sabato da brividi "halloweeniani" del Mugello le qualifiche sono in programma alle 9.05 e gara 1, che potrebbe già decidere molte cose, va in pista alle 15.40 con diretta su DAZN (anche in modalità gratuita) e su www.carreracupitalia.it.
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