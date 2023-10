Carrera Cup Italia | Imola: Ten Voorde ingrana subito nelle libere

Il primo nome dell'ultimo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola è quello di Ten Voorde e, senza particolari sorprese perché riconosciuto come il favorito, spunta dal turno di prove libere che ha aperto il weekend che emetterà tutti i verdetti della stagione.

Migliorandosi di pochi millesimi all'ultimo tentativo, l'attuale capoclassifica ha fatto segnare il miglior crono in 1'44"760 nella sessione che ha visto il ritorno delle 911 GT3 Cup del monomarca tricolore sul circuito del Santerno dopo quasi due stagioni, considerando che la Carrera Cup Italia non disputava un round a Imola da inizio 2022.

La pole all'epoca la fece Diego Bertonelli appena un decimo meglio del tempo odierno dell'alfiere dell'Enrico Fulgenzi Racing, anche se allora si arrivava da un venerdì di pioggia e da una prima parte di qualifica umida.

Insomma, i limiti sono destinati a scendere, e di parecchio, in qualifica domani, ma intanto il fattore Ten Voorde non cambia e si istalla immediatamente in cima alla lista tempi, fra l'altro con ben 2 decimi di vantaggio su Marvin Klein.

Il già due volte campione della Carrera Cup France ha iniziato bene il suo primo weekend nel monomarca di Porsche Italia insieme al team Target Competition, nel quale è all'esordio nelle vesti anche di coach dei gemelli Slutskii, inseriti nello Scholarship Programme diretto da Andrea Boldrini.

I due rookie che corrono con passaporto israeliano hanno occupato a più riprese la top-10 durante la sessione odierna e in particolare Artem è riuscito a ottenre il quinto miglior riscontro (al top fra gli under 23) a meno di mezzo secondo da Ten Voorde, mentre Zahkar ha concluso 12° a 8 decimi.

Alle spalle di Klein, balzato secondo proprio all'ultimo giro, ha segnato il terzo miglior tempo Simone Iaquinta, dunque un altro bi-campione, in questo caso italiano. L'alfiere di Ghinzani Arco Motorsport, molto competitivo, ha concluso a 263 millesimi da Ten Voorde precedendo di un soffio un pimpante Aldo Festante, quarto proprio nei minuti finali con la prima 911 GT3 Cup del team Dinamic, a caccia del titolo a squadre.

A mezzo secondo dalla vetta si è fermato Diego Bertonelli, sesto e apparso piuttosto in palla con Bonaldi Motorsport: il driver toscano è stato il più veloce oggi fra gli sfidanti di Ten Voorde per il titolo.

A 7 decimi, e tuti nello stesso decimo, seguono Pietro Armanni (Ombra Racing), il buon esordio del tedesco Sebastian Freymuth, ottavo con Raptor Engineering, Enrico Fulgenzi, Matteo Malucelli, che completa la top-10 e Leonardo Caglioni (Ombra Racing).

Fra i protagonisti ancora in corsa per il titolo, solo 13° Riccardo Agostini (a 8 decimi con Villorba Corse), 16° Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport) e 18° Alberto Cerqui (BeDriver), entrambi oltre al secondo.

Sotto al secondo con il 15° tempo ha invece contenuto il distacco il plurititolato della MotoGP Jorge Lorenzo, ora pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform, mentre Giorgio Amati è soltanto 17° ma senza la possibilità di disputare l'ultima parte del turno.

Il giovane riminese è incappato in un contrattempo tecnico a 18 minuti dal termine della sessione quando si è fermato in zona Rivazza causando una full course yellow di soli 4 minuti. Per l'alfiere Dinamic solo 13 giri completati, mentre tema importante anche nelle ultime libere dell'anno sono di nuovo stati i track limit.

Numerose le infrazioni soprattutto nel tratto Piratella-Acque Minerali-Variante Alta, tanto da condizionare nel finale perfino con una bandiera nera per ripetuto abuso il lavoro di due giovani protagonisti, lo statunitense Papadopulos e l'austriaco Felbermayr.

Per quanto riguarda la Michelin Cup, Gianluca Giorgi ha portato BeDriver in vetta grazie al 21° tempo assoluto a 1"9 da Ten Voorde. Il pilota milanese ha preceduto i duellanti per il titolo con l'inseguitore Alex De Giacomi (Tsunami RT) davanti ad Alberto De Amicis (Ebimotors), al quale però basteranno pochi punti per conquistare il titolo.

In categoria da segnalare un solo giro con rientro immediato in pit lane e dunque nessun crono settato per Johannes Zelger, che di fatto ha quindi saltato l'intera sessione.

Domani (sabato) sarà già una giornata da dentro o fuori a Imola, che ospita le qualifiche a partire dalle 10.00 e gara 1 nel pomeriggio: appuntamento alle 15.20 e diretta tv su Sky Sport Max (Sky 205) e live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde EF Racing 1’44”760 02. Marvin Klein Target Competition +0"214 03. Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport +0"263 04. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"271 05. Artem Slutskii Target Competition +0"485 06. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +0"561 07. Pietro Armanni Ombra Racing +0"703 08. Sebastian Freymuth Raptor Engineering +0"705 09. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"740 10. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"755 11. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"785 12. Zakhar Slutskii Target Competition +0"800 13. Riccardo Agostini Villorba Corse +0"837 14. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"892 15. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +0"989 16. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +1"138 17. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +1"354 18. Alberto Cerqui BeDriver +1"418 19. Ariel Levi TDE +1"722 20. Anthony Imperato Ombra Racing +1"876 21. Gianluca Giorgi BeDriver +1"907 22. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +2"120 23. Andrea Fontana Ebimotors +2"198 24. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"421 25. Alberto De Amicis Ebimotors +2"656 26. Horst Felix Felbermayr TDE +3"040 27. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +3"061 28. Paolo Gnemmi Ebimotors +3"090 29. Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +3"201 30. Francesco Maria Fenici AB Racing +3"214 31. Max Montagnese Team Malucelli +3"734 32. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +3"792 33. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +4"157 34. Marco Galassi Team Malucelli +4"392 35. Huilin Han AB Racing +4"686 36. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +5"189 37. Johannes Zelger Tsunami RT No time