Carrera Cup Italia | Mugello: la firma di Cerqui sulle libere

Motori accesi e miglior crono di Alberto Cerqui nelle libere del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia che al Mugello è stata protagonista di un avvio pimpante, equilibrato se si considerano solo i tempi con Michelin più usate e filato via liscio senza particolari problemi, anche se forse sorprende il numero di track limits di cui tanto si è parlato anche in F1 durante e dopo il GP d'Austria.

Il pilota bresciano di BeDriver ha chiuso l'unico turno in programma nel venerdì del monomarca tricolore in 1'51"018, un crono ottenuto a pochi minuti dal termine e probabilmente ancora limite non così significativo in vista delle qualifiche.

Il caldo ci ha sicuramente messo lo zampino oggi pomeriggio e infatti nessuno è riuscito a scendere sotto al muro dell'1 e 51, cosa che è attesa in qualifica domattina con qualche grado in meno. Il campione 2021 è in ogni caso sempre stato tra i migliori della sessione, che nella prima parte aveva messo in evidenza Matteo Malucelli (poi decimo a 1"3 da Cerqui alla fine), mentre l'attuale capoclassifica Gianmarco Quaresmini non ha mai fatto segnare riscontri da top-10.

Il campione in carica ha così concluso la giornata soltanto con il 17esimo tempo a 2"2 dal leader. Certamente in tanti hanno anche voluto nascondere se non tutto almeno una parte del proprio potenziale oppure non hanno montato gomma nuova o molto fresca.

Fin dall'inizio dei 60 minuti a disposizione è apparso pimpante Leo Caglioni, che con Ombra Racing ha ottenuto il secondo miglior tempo a un decimo da Cerqui e ora punta al riscatto dopo lo sfortunato stallo in partenza a Vallelunga.

Le sorprese più grandi sono arrivate dai gemelli Slutskii, invece. I due rookie di Target Competition hanno rispettivamente concluso al terzo posto a 6 decimi (Zakhar) e al sesto posto a 1"1 (Artem), andando anche al comando in alcuni frangenti della sessione.

Buona impressione hanno destato i piloti Villorba Corse, con Benny Strignano quarto e Riccardo Agostini a completare la top-5, entrambi a un secondo da Cerqui.

In top-10 hanno trovato quindi posto Diego Bertonelli, settimo con Bonaldi Motorsport, Andrea Fontana, ottavo con Ebimotors, e un convincente Jorge Lorenzo, nono a 1"2 con il Team Q8 Hi Perform.

L'undicesimo tempo generale ha permesso ad Alberto De Amicis di confermarsi come riferimento tra i pretendenti alla Michelin Cup. Il suo 1'52"429 è rimasto imbattuto e ha staccato tutti gli altri di almeno un secondo.

Alle spalle dell'alfiere di Ebimotors si è issato Gianluca Giorgi (BeDriver) e a seguire nella lista tempi compaiono Paolo Gnemmi (Ebimotors), Francesco Maria Fenici (AB Racing) e un redivivo Max Montagnese (Team Malucelli), mentre Alex De Giacomi è solo .etimo con Tsunami RT.

Dopo il turno disputato oggi pomeriggio, domattina (sabato) scattano le qualifiche, in sessione unica dalle dalle 9.55 alle 10.35. Gara 1 è in programma sempre sabato con partenza alle 16.45 e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 205) e anche live streaming in HD www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Alberto Cerqui BeDriver 1’51”018 02. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"173 03. Zakhar Slutskii Target Competition +0"685 04. Benedetto Strignano Villorba Corse +1"034 05. Riccardo Agostini Villorba Corse +1"042 06. Artem Slutskii Target Competition +1"159 07. Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport +1"196 08. Andrea Fontana Ebimotors +1"253 09. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +1"285 10. Matteo Malucelli Team Malucelli +1"325 11. Alberto De Amicis Ebimotors +1"411 12. Enrico Fulgenzi EF Racing +1"584 13. Lorenzo Ferrari Raptor Engineering +1"713 14. Pietro Armanni Ombra Racing +1"836 15. Aldo Festante Dinamic Motorsport +1"899 16. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +2"037 17. Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport +2"221 18. Giammarco Levorato TDE +2"241 19. Gianluca Giorgi BeDriver +2"571 20. Alexandre Papadopulos Tsunami RT +2"580 21. Paolo Gnemmi Ebimotors È2”674 22. Giuseppe Guirreri Raptor Engineering +2"880 23. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"997 24. Max Montagnese Team Malucelli +3"068 25. Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport +3"334 26. Kang Ling Ombra Racing +3"399 27. Alex De Giacomi Tsunami RT +3"601 28. Marçal Muller EF Racing +3"665 29. Marco Galassi Team Malucelli +4"034 30. Giacomo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport +4"427 31. Johannes Zelger Tsunami RT +5"727 32. Huilin Han AB Racing +5"955 33. Massimo Navatta Raptor Engineering +7"472