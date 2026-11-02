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Carrera Cup Italia | Mugello: Levy in festa, Ghedina ok in Taycan Rush
Nell'appuntamento che in Toscana ha concluso anche la stagione del monomarca tutto elettrico, il pilota del Centro Porsche Torino conquista il titolo, mentre la figlia Federica il successo di tappa, con anche il fuoriclasse dello sci sul podio....
Gianluca Marchese
Pubblicato: 2 nov 2026, 14:07
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2026_ptr_Mugello_Andrea Levy in azione seguito da Federica Levy e Fausto Gasparetto
Foto di: AG Photo
Non di sola Carrera Cup Italia ha vissuto il weekend di Porsche al Mugello Cicuit tra sabato e domenica scorsi. Il circuito toscano ha ospitato anche il gran finale della Taycan Rush, con, al termine, tutti i protagonisti a far festa sul podio e Andrea Levy e il Centro Porsche Torino campioni 2026 del primo monomarca 100% elettrico del marchio.
La seconda edizione organizzata da Porsche Italia ha di nuovo permesso di competere e mettersi alla prova al volante delle Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach da oltre mille cavalli e gommate Pirelli sui 5245 metri del tracciato toscano, uno dei banchi di prova più esaltanti per piloti e auto.
A Levy al Mugello è bastato il quarto posto conquistato al termine delle tre manche di gara disputate tra sabato e domenica nel format tra strategia e time attack adottato dalla serie per centrare il primo titolo, ma sul podio sono saliti la figlia Federica Levy con la Taycan Turbo GT by Centro Porsche Padova, Fausto Gasparetto (Centri Porsche di Milano) e Kristian Ghedina, il fuoriclasse dello sci tornato con il Centro Porsche Bologna e il team Dinamic alle corse su quattro ruote, dove già aveva ottenuto dei buoni risultati in passato.
Per Federica Levy si tratta del secondo successo stagionale dopo quello conquistato a Vallelunga, ma alla giovane piemontese non è bastato per superare papà Andrea in classifica generale, completata con 3 soli punti di vantaggio nella sfida in famiglia. Secondo e al miglior risultato stagionale al Mugello, Gasparetto ha da par suo completato il podio di campionato.
Nella tappa toscana, in top-5 è quindi entrato anche Pietro Internicola. All’esordio nel monomarca, l’alfiere dei Centri Porsche di Roma ha preceduto Luca Pagani (Centro Porsche Brescia) e Alessandro Fattori, al via con il Centro Porsche Firenze nella tappa di casa. Completano la top-10 i dealer di Catania, Bergamo e Bari rispettivamente con i portacolori Federico Magnano San Lio, Samuele Sirsi e Walter Cavagna.
Il campione 2026 Andrea Levy (Centro Porsche Torino): “È stata una stagione impegnativa perché ci siamo confrontati con una trentina di piloti che si sono alternati con i vari team e dealer. La macchina è un spettacolo e nel contempo, con mille cavalli, impegnativa. C’è stata un’emozionante lotta in famiglia con Federica. Sono felice abbia vinto qui il gran finale del Mugello. Io ero davanti dopo manche 1 di gara, ma per un solo decimo, poi nella seconda ho faticato a portare in temperatura gli pneumatici. Federica è stata bravissima a precedere sia Gasparetto sia Ghedina, che già aveva dimostrato di saper andare forte anche in auto. Alla fine vittoria di tappa e per me vittoria del titolo, doppia gioia in famiglia! L’elettrico ha potenzialità davvero elevate e la tecnologia continua a migliorare, per il futuro credo si potranno sviluppare vetture sempre più performanti anche per la pista”.
Kristian Ghedina (Centro Porsche Bologna): “Era da un po’ che non mi cimentavo nelle gare in circuito. Il Mugello mi è sempre piaciuto e mi sono divertito! La Taycan Turbo GT è bella da guidare, performante e però anche molto gestibile. L’elevata potenza viene erogata in maniera adeguata e nel complesso ti permette di godere appieno della guida. Per me è stato un esordio assoluto su un’auto elettrica in gara, ho dovuto familiarizzare un po’ con tutte le caratteristiche e sono rimasto colpito dalle potenzialità”.
Come per le precedenti tappe, gli highlights della finalissima del Mugello saranno disponibili nei prossimi giorni tra i contenuti grstuiti di DAZN.
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