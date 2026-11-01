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Carrera Cup Italia | Mugello: le penalità ridisegnano top-5 e top-10

Cambia la classifica dell'odierna gara 2 dopo le decisioni dei commissari, che escludono Hoffner per la tamponata a De Prenteer e retrocedono Quintieri: sale Bertonelli e nei dieci entra per la prima volta Berta con addirittura un super De Giacomi

Gianluca Marchese

Pubblicato: 1 nov 2026, 14:59

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Benjamin Berta, Malucelli Motorsport

Foto di: AG Photo

C'era da aspettarselo tra le penalità in arrivo nel post-gara 2 a chiusura del vibrante 2026 della Porsche Carrera Cup Italia. Al Mugello Circuit, la top-5 e la top-10 dell'ultima corsa della stagione sono state ridisegnate.

Iniziamo dalla penalty maggiormente attesa, cioè quella relativa a Hoffner, che al rientro ha spedito contro le barriere (con relativo ribaltamento) il compagno di squadra in TDE De Prenteer.

Esclusione per il giovane olandese-danese, che al traguardo aveva concluso quinto e già ieri era stato penalizzato con drive through per una manovra scorretta su Schaap. In top-5 di gara 2, dietro al vincitore Bristot, Van Soelen, Voisin e Delli Guanti, sale così Diego Bertonelli (BeDriver), autore di un'ottima gara in recupero sotto alla pioggia.

Tra le esclusioni, anche se già si era dovuto ritirare in gara dopo un contatto provocato da Butti, figura anche quella di Cerqui, il cui team ha utilizzato pneumatici non regolamentari.

Tornando a Hoffner, la sua esclusione permette a Benjamin Berta di centrare la sua prima top-10 proprio all'ultimo tentativo. Il rookie ungherese di Malucelli Motorsport è classificato addirittura nono perché anche Quintieri (ottavo al traguardo) ha subito una penalizzazione.

Il cosentino di Omnia Motorsport paga una manovra scorretta ai danni di Chelli in T2 e la sua retrocessione promuove addirittura Alex De Giacomi, super vincitore della Michelin Cup, in top-10. L'ultima penalità decisa dai commissari colpisce invece Max Mutschlechner, che paga 10 secondi per un contatto con l'incolpevole Eugenio Pisani alla San Donato.

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