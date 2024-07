Carrera Cup Italia | Mugello: il super sabato di Klein

Era tra i protagonisti più attesi nelle premesse del 2024 della Porsche Carrera Cup Italia. Dopo l'avvio stentato di Misano, Marvin Klein non si è fatto attendere molto per il riscatto, arrivato prontamente a Imola con due podi e ora pienamente realizzato nel sabato del Mugello Circuit, dove è in corso il terzo round stagionale del monomarca tricolore.

Un tricolore che ora si tinge di Francia grazie all'alfiere di Target Competition, che fra pole position e dominio totale in gara 1 si è del tutto rilanciato in classifica generale. Certamente Ten Voorde è ancora ben saldo al comando, ma i segnali lanciati oggi dal due volte campione della Carrera Cup transalpina, tra l'altro all'esordio sul complesso circuito toscano, sono chiari.

E lo si evince facilmente anche da quanto ha dichiarato, raggiante come non mai nella sua breve (per ora) carriera in Carrera Cup Italia, al termine di una giornata trionfale dopo il podio condiviso con il rivale olandese e con Lirim Zendeli: "Avevo davvero un ottimo passo gara e ottime sensazioni sulla macchina, con la squadra abbiamo davvero fatto un ottimo lavoro".

Poi Klein si sofferma sulle dinamiche della corsa: "Dopo il via ho dovuto gestire gli pneumatici, visto il gran caldo, ma sapevo di avere la gara in pugno. Ce l'abbiamo fatta e sono davvero contento per il team. Anche perché il periodo di safety car non è stato dei più semplici da controllare sotto l'aspetto delle temperature delle gomme".

E lo sguardo ora può iniziare davvero a guardare un po' più in là: "Credo che il nostro campionato inizia da qui. Domani (domenica, ndr) partiremo in P3 in gara 2, una buona posizione, faremo del nostro meglio, abbiamo una buona macchina".

Davanti a lui a partire dalle 12.20 (diretta Dazn e www.carreracupitalia.it) in prima fila ci saranno il padrone di casa Diego Bertonelli (oggi sesto con TDE, miglior italiano) e soprattutto proprio Ten Voorde, poleman grazie al secondo miglior tempo ottenuto stamattina in qualifica.

Per l'olandese di Fulgenzi Racing oggi non è stata una gara 1 semplice dopo essere andato in crisi dopo i primi, buoni passaggi: "Ho fatto del mio meglio all'inizio ma sentivo già che il bilanciamento non aiutava. Nel finale stavo soltanto soffrendo e ho fatto ciò che potevo. Sono contento di aver ottenuto punti per il team, gara 2 è una nuova partita e si parte in pole...".

Nel post-gara 1, sono arrivate due penalità, comminate a Francesco Braschi e a Steven Giacon per jump start. Pur commettendo l'infrazione, i due non hanno superato la casella designata per la loro partenza e quindi sono stati sanzionati con soli 5 secondi.

Anche se poi questi 5 secondi in realtà pesano nell'economia globale del loro sabato: Braschi perde il nono posto retrocedendo 15esimo (un punto solo per lui, quindi; mentre Oliver Gray sale nono e Janne Stiak entra in top-10); Giacon, che insieme a Villorba Corse aveva pregustato i suoi primi punti in campionato, dove è all'esordio, precipita invece da P13 a P17, fuori, quindi, proprio dalla zona punti, nella quale trova invece posto l'australiano Bayley Hall.

A fine giornata, le classifiche scaturite dalle tante battaglie vissute al Mugello sono le seguenti.

Assoluta: 1. Ten Voorde 129 punti; 2. Masters 98; 3. Klein 70; 4. Zendeli 63; 5. Braschi 50; 6. Cerqui e Stiak 42; 8. Bertonelli 41; 9. Festante 36; 10. Quaresmini 33.

Rookie: 1. Zendeli 63 punti; 2. Braschi 50; 3. Gregor 20; 4. Gray 8; 5. Olivieri e Van Soelen 3.

Michelin Cup: 1. Fenici 47 punti; 2. Giorgi e Gnemmi 43; 4. De Amicis e De Giacomi 39.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing 147 punti; 2. Target Competition 125; 3. Dinamic Motorsport 104; 4. Ombra Racing 81; 5. The Driving Experiences 76.