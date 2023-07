Carrera Cup Italia | Mugello, il ritorno di Cerqui: "E ora spingerò il doppio!"

uello colto oggi in gara 2 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia è il primo successo stagionale di Alberto Cerqui e del team BeDriver, che lo ha accolto in squadra all'inizio di questa stagione.

E' dunque anche il primo successo insieme per il pilota bresciano e la compagine diretta da Alessandro Poli, molto sorridente anche lui sul podio del tracciato toscano, condiviso, come ieri, anche se con le posizioni cambiate, con Riccardo Agostini (Villorba Corse) e Matteo Malucelli, che grazie al terzo posto si è issato in vetta alla classifica di campionato.

A soli 3 punti l'alfiere del Team Malucelli ha proprio in Cerqui il suo primo inseguitore. Il driver bresciano, non a caso, non si limita a guardare al Mugello, perché alla ripresa a Monza in settembre i rivali saranno ancora di più visto che anche Amati, Iaquinta e Ten Voorde torneranno in gioco.

"Ci voleva un weekend di riscatto così - esclama Cerqui dopo aver celebrato il suo primo successo 2023 -. Questa è la mia pista. Quest'anno ci eravamo preparati anche molto bene e soprattutto per il Mugello abbiamo svolto due test. So di avere qualcosina in più in certe situazioni qui, anche se sia Malucelli sia Agostini hanno dimostrato di essere all'altezza. Io più che altro ho cercato di non sbagliare nulla."

"In qualifica ho messo la macchina davanti in gara 2 e quasi in gara 1, nella quale ho gestito bene il secondo posto e oggi ero consapevole di avere un ottimo ritmo, anche se dietro non hanno mollato e ho stretto i denti fino alla fine!"

E' il sigillo tanto agognato e atteso dopo la sfortunata gara 2 dello scorso round: "Dopo lo zero di Vallelunga non posso che andare all'attacco, il mio atteggiamento non cambierà. A Monza so che torneranno gli avversari qui assenti perché impegnati a Silverstone. C'è da spingere il doppio!"